Son Dakika Haberleri: Mobilyanın başkenti Kayseri uluslararası fuarlara ev sahipliği yapacak
Son Dakika Ekonomi Mobilyanın başkenti Kayseri uluslararası fuarlara ev sahipliği yapacak

Mobilyanın başkenti Kayseri uluslararası fuarlara ev sahipliği yapacak

41 dakika önce

Kayseri 8'inci Mobilya Fuarı'na yurt içi ve dışından 39 farklı ülkeden yaklaşık 55 bin 840 kişi katıldı.

Mobilyanın başkenti Kayseri uluslararası fuarlara ev sahipliği yapacak, System.String[]

Kayseri 8'inci Mobilya Fuarı'na yurt içi ve dışından 39 farklı ülkeden yaklaşık 55 bin 840 kişi katıldı. Beş gün süren fuar, kentteki büyük ve küçük ölçekli tüm üretici ve esnafları da memnun etti.

Mobilya Fuarı, Kayseri, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 08:57 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD savcıları Halkbank hakkında iddianame hazırladı
Süper zenginler için dünyanın ilk gerçek altın kartı çıktı İç hat uçak biletlerinde 450 TL olan tavan fiyat uygulaması başladı Aleyna Tilki, "Yine yerdeyim" diyerek mini elbiseli fotoğrafını yayınladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2019 09:38:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mobilyanın başkenti Kayseri uluslararası fuarlara ev sahipliği yapacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]