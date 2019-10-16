Mobilyanın başkenti Kayseri uluslararası fuarlara ev sahipliği yapacak
41 dakika önce
Kayseri 8'inci Mobilya Fuarı'na yurt içi ve dışından 39 farklı ülkeden yaklaşık 55 bin 840 kişi katıldı.
Kayseri 8'inci Mobilya Fuarı'na yurt içi ve dışından 39 farklı ülkeden yaklaşık 55 bin 840 kişi katıldı. Beş gün süren fuar, kentteki büyük ve küçük ölçekli tüm üretici ve esnafları da memnun etti.
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 08:57
ABD savcıları Halkbank hakkında iddianame hazırladı Süper zenginler için dünyanın ilk gerçek altın kartı çıktı İç hat uçak biletlerinde 450 TL olan tavan fiyat uygulaması başladı Aleyna Tilki, "Yine yerdeyim" diyerek mini elbiseli fotoğrafını yayınladı