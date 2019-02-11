Son Dakika Haberleri: Mobilyanın Başkenti, Üretim Üssü Kayseri'dir"

Mobilyanın Başkenti, Üretim Üssü Kayseri'dir"

2 gün önce

Kayseri Mobilya Sanayicileri Derneği Başkanı Tuncay Sabuncu, 15. CNR İMOB Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı'nı yaklaşık 120 bin kişinin ziyarete ettiğini ve yaklaşık 1 milyar doların üzerinde bir satış meydana geldiğini bildirdi.

Mobilyanın Başkenti, Üretim Üssü Kayseri'dir
Kayseri Mobilya Sanayicileri Derneği Başkanı Tuncay Sabuncu, 15. CNR İMOB Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı'nı yaklaşık 120 bin kişinin ziyarete ettiğini ve yaklaşık 1 milyar doların üzerinde bir satış meydana geldiğini bildirdi.

Bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan İMOB Fuarı Tertip Komitesi Başkanı ve KAYMOS Başkanı Sabuncu, İMOB'un dünyadaki önemli fuarlardan olduğunu belirtti.

Sabuncu, fuarı yaklaşık 120 bin kişinin ziyaret ettiğini, yabancı alım heyetlerinin fuara yoğun ilgi gösterdiğini ifade etti.

Kayseri firmalarının fuarda en iyi şekilde temsil edildiğini vurgulayan Sabuncu, şunları kaydetti:

"Herkesin memnun olduğu sorunsuz bir fuar oldu. Yazılan sipariş fişleri ve görüşmeler esas alındığında yaklaşık 1 milyar doların üzerinde bir satış meydana geldi. Bu bizim için ciddi bir rakam. 2018 Türkiye geneli mobilya ihracatı 3 milyar 134 milyon dolar civarında. Türkiye'de mobilyanın başkenti, üretim üssü Kayseridir. Bu fuarda da Kayseri en iyi şekilde temsil edildi. Mobilya, Kayseri ekonomisi ve istihdamına direkt katkı yapıyor. Yan sanayisi de etkili. O açıdan İMOB fuarı Kayseri için iyi geçti. Fuarın etkisini 2019'da büyüme olarak göreceğiz. Zira 2018 yılında sektörde küçülme oldu. Daralmayı KDV indirim ile atlattık. 2019'da daha iyi günler bekliyoruz. 2019 bizim için canlanma yılı olacak."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 11:53 Kaynak: AA

İstanbul, İnşaat Mühendisleri Odası, Murat Erat, Kayseri, Ekonomi
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