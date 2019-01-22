Son Dakika Haberleri: Mobilyanın En Büyük Fuarı Cnr İMOB Başladı

Mobilyanın En Büyük Fuarı Cnr İMOB Başladı

1 saat önce

CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem, Türkiye'nin iddialı olduğu alanlardan biri olarak göze çarpan mobilya sektöründe dünyanın en büyük fuarını düzenlediklerini belirtti.

Mobilyanın En Büyük Fuarı Cnr İMOB Başladı, System.String[]

CNR Holding'in Mobilya Dernekleri Federasyonu ile organize ettiği ve 22 Ocak'ta başlayıp 27 Ocak'ta sona erecek Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı'nın katılımı ile gerçekleşecek.

Yeşilköy'de düzenlenecek olan fuara yoğun bir ilgi olduğunu anlatan Ceyda Erem;"Fuarımızı 150 bin metrekareye ulaştırdık. 200 bin metrekareye çıkarma potansiyelimiz var" dedi.

110 ülke, 120 bin ziyaretçi bekleyen Ceyda Erem, şunları dile getirdi: "Mobilya sektörünün lider ülkeleri İtalya, Almanya, Avusturya ve İsviçre'nin yanı sıra sektörün hedef pazarları olan Suudi Arabistan, Azerbaycan, Özbekistan, Rusya, Kosova, Sırbistan, Makedonya, Bosna, Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de aralarında bulunduğu 110 ülkeden, 41 bini yabancı olmak üzere 120 bin ziyaretçi bekliyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 03:49 Kaynak: Bültenler

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