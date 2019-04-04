Mobilyanın Rengi Değişti

MOBİLYANIN başkenti olaraka değerlendirilen Bursa'nın İnegöl ilçesinde mobilyanın rengi değişti.

MOBİLYANIN başkenti olaraka değerlendirilen Bursa'nın İnegöl ilçesinde mobilyanın rengi değişti. Tüm mobilyacılar 41'inci İnegöl MODEF uluslararası Mobilya ve Dekorasyon Fuarı'nda yeni renklerle ürettikleri mobilyaları görücüye çıkardılar. 2018 yılı sonuna kadar moda olan ceviz, beyaz, ekru, antrasit gibi renklerin yerini ise 2019 yılında siyah, uzay taşı ve pastel renkleri aldı.



41'inci İnegöl MODEF uluslararası Mobilya ve Dekorasyon Fuarı'nda yeni sergilenen 2019 yılı modelleri müşterilerin ilgisini çekiyor. Fuarda stant açan İnegöl Mobilyacılar Odası Başkanı Özcan Ayhan, fuarın güzel gittiğini belirterek, "Geçen yıla göre ziyaretçi sayımız oldukça güzel. Hem Türkiye hem de yurtdışı alıcılarına yeni modellerimizi, yeni renklerimizi gösteriyoruz. Türkiye'nin mobilyada 2019 modasını belirlemiş olduk. Fuarımızla birlikte bir çıkış yakalarız inşallah" dedi.



MOBİLYANIN RENKLERİ DEĞİŞTİ



Mobilyanın renklerinin değiştiğini söyleyen Ayhan, "Ceviz, ekru, antrasit renklerimiz eskiden daha çok kullanılıyordu. Artık yeni renklerimiz siyah, uzay taşı, pastel renkleri. Gençlerin daha çok tercih ettikleri renkler bu sene moda oldu. Klasik eski renklerden ziyade, göz alıcı renkler tercih ediliyor. Genç çiftler özellikle spor modelleri daha çok beğeniyorlar. Ürünlerin portatif olması, şu anda 2+1, 1+1, 1+0 evlerde tercih ediliyor. Büyük kentlerde evlerin küçülmesiyle, mobilyaları da küçülüyor. Mobilyacımız bunlara ayak uydurdu. Mobilyanın rengi değişti" dedi.



- Bursa

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