MOBİSAD, Bölgesel Toplantılarının İkincisini İzmir'de Gerçekleştirdi

MOBİSAD Başkanı Mustafa Kemal Turnacı'nın ev sahipliğinde gerçekleşen etkinliğe, Turkcell Güney Türkiye Satış Direktörü Serkan Erden, Turkcell Ege Bölge Müdürü Fatih Çetinkaya, Turkcell Alternatif Kanallar Satış Müdürü Ömer Korkmaz, Vodafone Ege Bölge Müdürü Tayfun Yılmaz, Türk Telekom Ege Bölge Müdürü Cebrail Tosun'un yanı sıra; üreticiler, distribütörler, aksesuar firmaları ve bayi kanalları temsilcileri katıldı.

"Sayın Cumhurbaşkanımızdan sektörümüzdeki vergilendirmelerin iyileştirilmesini talep ediyoruz"

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan MOBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, "Sektör temsilcilerini bir araya getirdiğimiz bölgesel toplantılarımıza Ankara'da start verdik. Şimdi ise Ege'nin incisi İzmir'de sizlerle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Biz ülkenin her mahallesine her beldesinde olan büyük bir aileyiz" dedi. Turnacı, "2018'de gündeme gelen taksit sınırlandırması sektörümüzü adette yüzde 40 ciroda ise yüzde 60 oranında daralttı. Bu rakamlar çok yüksek olmasına karşın sektörümüz bunun da üstesinden gelmeyi başardı. Sayın Cumhurbaşkanımızdan sektörümüzdeki vergilendirmelerin iyileştirilmesini talep ediyoruz. Bu iyileştirmelerle hem ülkemize hem de sektörümüze büyük katkılar sunacağımıza inanıyoruz" diye konuştu.

MOBİSAD Genel Sekreteri Murat Ertin toplantıda yaptığı sunumda MOBİSAD faaliyetlerini ve gelecek planlarından bahsederken "sektördeki satış ve hizmet kanallarının sağlıklı büyümesi ve mobil iletişimdeki müşteri memnuniyetinin standardizasyonu için mutlak bir sertifikasyon sisteminin olması gerektiğinin altını çizdi.

"Cari açığı artıran sektör olarak görülmek üzücü"

Türkiye'nin cep telefonu ithalatının toplam ithalat içinde küçük bir pay tutmasına rağmen sektörün cari açığı artırdığı algısının yerleşik olduğunu, bunun değişmesi gerektiğinin altını çizen Turnacı şu ifadeleri kullandı; "Mobil iletişim sektörü aslında devasa bir sektör. Sektörümüz 175 bin doğrudan, 800 bin civarında ise dolaylı istihdam sağlıyor. TÜİK verilerine göre ülke olarak 223 milyar dolar ithalatımız var. Sektörümüzün 2018 ithalat rakamı ise 1 milyar 966 milyar dolar. Toplam ithalatın yüzde birini bile oluşturmuyor. Ülkemize ekonomik ve sosyal olarak çok ciddi katkılar sunan bir sektörüz. Gelgelelim cari açığı artıran sektör olarak görülüyoruz ki bu durum bizleri çok üzüyor. Bu algıdan kurtulmalıyız. Sektörümüzün ülkemize katkı sağladığı birçok konu var. Bu yıl da ülkemize bu hizmetleri sunmaya ve katkı sağlamaya devam edeceğiz."