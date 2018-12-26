MOBİSAD'dan bandrol ücreti kararına destek
1 saat önce
MOBİSAD Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, "Bu karardan dolayı ilgili kurumlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz.
MOBİSAD Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, "Bu karardan dolayı ilgili kurumlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. MOBİSAD olarak ülke ekonomisine ve sektörümüze yönelik bu olumlu kararların her daim destekçisiyiz." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 08:59
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