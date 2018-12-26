Son Dakika Haberleri: MOBİSAD'dan bandrol ücreti kararına destek

MOBİSAD'dan bandrol ücreti kararına destek

1 saat önce

MOBİSAD Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, "Bu karardan dolayı ilgili kurumlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz.

MOBİSAD'dan bandrol ücreti kararına destek, System.String[]
MOBİSAD Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, "Bu karardan dolayı ilgili kurumlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. MOBİSAD olarak ülke ekonomisine ve sektörümüze yönelik bu olumlu kararların her daim destekçisiyiz." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 08:59 

Ekonomi, Ekonomi
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