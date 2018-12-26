MOBİSAD'dan bandrol ücreti kararına destek

MOBİSAD Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, "Bu karardan dolayı ilgili kurumlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz.

MOBİSAD Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, "Bu karardan dolayı ilgili kurumlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. MOBİSAD olarak ülke ekonomisine ve sektörümüze yönelik bu olumlu kararların her daim destekçisiyiz." dedi.

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