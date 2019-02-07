Son Dakika Haberleri: MOBİSAD: İkinci el cepte KDV düşürülmeli

MOBİSAD: İkinci el cepte KDV düşürülmeli

1 saat önce

MOBİSAD, yüzde 18 KDV uygulanan 2. el cep telefonu satışlarında verginin yüzde 1'e düşürülmesinin 3 milyar TL gelir sağlayacağını söyledi.

MOBİSAD: İkinci el cepte KDV düşürülmeli, System.String[]
MOBİSAD, yüzde 18 KDV uygulanan 2. el cep telefonu satışlarında verginin yüzde 1'e düşürülmesinin 3 milyar TL gelir sağlayacağını söyledi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 11:15 

Ekonomi
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