MOBİSAD: İkinci el cepte KDV düşürülmeli
1 saat önce
MOBİSAD, yüzde 18 KDV uygulanan 2. el cep telefonu satışlarında verginin yüzde 1'e düşürülmesinin 3 milyar TL gelir sağlayacağını söyledi.
MOBİSAD, yüzde 18 KDV uygulanan 2. el cep telefonu satışlarında verginin yüzde 1'e düşürülmesinin 3 milyar TL gelir sağlayacağını söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 11:15
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