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MOBİSAD Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika

MOBİSAD Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi

16.06.2021 14:42
MOBİSAD Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi, System.String[]

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, 2012'de dünyada 1 milyar olan akıllı telefon kullanıcı sayısının, geçen yıl 3,6 milyara ulaştığını, 2023'te 4,6 milyara ulaşmasının beklendiğini söyledi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, 2012'de dünyada 1 milyar olan akıllı telefon kullanıcı sayısının, geçen yıl 3,6 milyara ulaştığını, 2023'te 4,6 milyara ulaşmasının beklendiğini söyledi.

Karagözoğlu, BTK'de düzenlenen Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri Derneği (MOBİSAD) Genel Kurul Toplantısı'nın açılışında, Türkiye'nin 2020 yılı sonu itibarıyla 83,6 milyon nüfusuyla Avrupa'nın en büyük ve gençlerin çoğunlukta bulunduğu ülke konumunda olduğunu ifade etti.

Karagözoğlu, Türkiye'de mobil genişbant hizmetlerinin, ulaştığı nüfusa göre, yüzde 80'lik yaygınlık oranıyla toplumun çok büyük bir kısmı tarafından kullanıldığını belirtti.

Sadece Türkiye'de değil, diğer ülkelerde de son yıllarda mobil cihaz ve uygulamalara olan ilginin arttığına dikkati çeken Karagözoğlu, şöyle konuştu:

"2012 yılında dünyada 1 milyar olan akıllı telefon kullanıcı sayısı, geçtiğimiz yıl 3,6 milyara ulaşırken, bu sayının 2023'te 4,6 milyar olması bekleniyor. Son beş yılda satılan akıllı telefon sayısı yıllık ortalaması neredeyse 1,5 milyar adedi bulmaktadır. İnternete erişimde payı hızla artan mobil cihazların, önümüzdeki birkaç yıl içinde daha da popüler hale gelmesi, 2025 yılına kadar internet kullanıcılarının neredeyse dörtte üçünün akıllı telefonlarını kullanarak internete erişmesi bekleniyor."

Teknolojideki gelişimle ülkede mobil cihazlara olan ilginin yıllar geçtikçe arttığına işaret eden Karagözoğlu, Mobil Cihaz Kayıt Sistemi verilerine göre, 2020 yılı sonu itibarıyla 22 milyonu aşkın elektronik kimlik bilgisini haiz cihaz kaydedildiğini, bu cihazların büyük oranda ithalat yoluyla ülkeye girdiğini bildirdi.

"100'e yakın firmaya imalatçı takip kodu verildi"

Karagözoğlu, Türkiye'de imal edilerek kayıt altına alınan cihaz sayısının da yıldan yıla arttığına dikkati çekerek, "Bir önceki yıl ülkemizde imal edilerek kayıt altına alınan cihaz sayısı yaklaşık 900 bin seviyelerindeyken, 2020 yılı sonunda bu sayı 1,1 milyonu aşmıştır." ifadelerini kullandı.

Yerli imalat açısından BTK tarafından bugüne kadar 100'e yakın firmaya imalatçı takip kodu verildiğini anlatan Karagözoğlu, söz konusu firmalardan aktif olanlarının 6'sının mobil telefon cihaz imalatı yaptığını bildirdi.

"MOBİSAD 15 bin üyeye ulaştı"

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran da MOBİSAD'ın 15 bin üyeye ulaştığına dikkati çekerek, tüm dünyada bilişim teknolojilerinin hızla değiştiği bir ortamda sektörü takip etmenin önemini vurguladı.

MOBİSAD'ın bu anlamda Türkiye'nin önemli değerlerinden olduğunu anlatan Baran, ATO'nun Telekomünikasyon Meslek Komitesiyle son yıllarda çok yoğun mesai yürüttüklerinin altını çizdi.

"Sektöre 170 bin doğrudan, 800 bin dolaylı istihdam sağlıyoruz"

MOBİSAD Başkanı Mustafa Kemal Turnacı ise mobil iletişim sektörünün toplum ve insan hayatına doğrudan katkı sunan, insanın hayatın neredeyse her dakikasında ihtiyaç duyulan sektör olarak ortaya çıktığını belirterek, "Ekonomik katma değer anlamında sektörümüzün 170 bin doğrudan, 800 bin dolaylı istihdam sağladığını görüyoruz." diye konuştu.

Son dönemde sektörel anlamda birçok önemli gelişme yaşandığını anımsatan Turnacı, ilgili kararların alınması konusunda kamu kesimi ile sektör arasında köprü vazifesi gördüklerini bildirdi.

Turnacı, yolcu beraberinde getirilen cihazlara yönelik düzenlemede etkin rol oynadıklarını dile getirerek, vergi kayıplarının önüne geçtiklerini kaydetti.

MOBİSAD'ın, ikinci el cep telefonları konusunda kullanılmış cihazların yenilenmesi için çıkan yönetmeliğin tüm süreçlerinde aktif rol oynadığına işaret eden Turnacı, bu konuda ticaretin yakında başlayacağını ve bu alanın cari açığa olumsuz etkisinin azalacağını sözlerine ekledi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, İstihdam, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi MOBİSAD Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika Ekonomi


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