Moda CNR Fashionist ile İstanbul'a geri döndü

Uluslararası Abiye, Gelinlik, Damatlık ve Moda Fuarı CNR Fashionist, dünyanın dört bir yanından katılımcı ve ziyaretçileri tek çatı altında buluşturdu.

CNR Holding açıklamasına göre, CNR Holding kuruluşlarından İstanbul Fuarcılık AŞ tarafından, Osmanbey Tekstilci İş İnsanları Derneği (OTİAD) iş birliği ve KOSGEB desteğiyle düzenlenen Türkiye'nin en büyük uluslararası Abiye, Gelinlik, Damatlık ve Moda Fuarı CNR Fashionist, CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi'nde sektör profesyonellerini ağırladı.

Farklı model ve renk seçenekleriyle abiye, gelinlik, damatlık, takım elbise ve şık giysilerde 2020 yılına ait tasarımların sergilendiği fuar modayı yeniden İstanbul'a taşırken, aynı zamanda yerli ve yabancı 100'ün üzerinde firmanın 500'ün üzerindeki markasını da profesyonel alıcılarla buluşturdu.



Fuarı üç günde 15 binin üzerinde modasever ziyaret etti.

B2B görüşmeleriyle yeni iş bağlantıları sağlandı



Amerika, Avrasya, Orta Doğu, Uzak Doğu ve Kuzey Afrika'dan profesyonel alıcının katıldığı fuarda 70 ülkeden 800 kişilik alım heyeti de yer aldı. Global ticaretin yanı sıra sektörün iç pazarındaki ticaretine de katkı sağlayan fuar, Türk hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün potansiyelini de bir kez daha ortaya çıkardı.

Sektör fuarda yapılan B2B iş görüşmeleriyle 2 milyar dolarlık ihracatın kapısını da aralamış oldu. 30 bin metrekarelik alanda gerçekleştirilen fuar süresince dünyaca ünlü 59 firma özel defile düzenledi. Miss Turkey ve Best Model Turkey modellerin katılımıyla düzenlenen defileler, renkli görüntülere sahne oldu.