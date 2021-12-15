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Moda'da sokağa idrar yapma kavgası: Yaşananları anlattı - Son Dakika

Moda'da sokağa idrar yapma kavgası: Yaşananları anlattı

15.12.2021 15:33
Moda'da sokağa idrar yapma kavgası: Yaşananları anlattı

KADIKÖY Moda'da sokağa idrarını yapan kişiyi uyardığı için dövülen Okan Duman, yaşadıklarını anlattı.

Ramazan EĞRİ- İSTANBUL DHA - KADIKÖY Moda'da sokağa idrarını yapan kişiyi uyardığı için dövülen Okan Duman, yaşadıklarını anlattı.

Kadıköy Moda'da iddiaya göre, önceki gün dört arkadaştan biri, sokak ortasında pantolonunu indirip bir binanın önüne idrarını yaptı. Bu sırada eşiyle birlikte evine giden müzisyen Okan Duman tepki gösterdi.  Uyarıya aldırış etmeyen kişi ve arkadaşları Okan Duman'a saldırdı. Kavgada Duman'ın eşi de darbe aldı. İhbar üzerine olay yerine polis geldi. İki tarafta birbirinden şikayetçi oldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından iki taraf da ayrıldı. Ancak savcının sokağa idrarını yaptığı öne sürülen kişi ve arkadaşları hakkında yakalama kararı çıkardığı öğrenildi.

OKAN DUMAN O GECE YAŞANANLARI ANLATTI

Kavgada darp edilen Okan Duman o gece yaşananları anlattı. Duman, "Eşim ile birlikte saat 01.00 sıralarında mahallemize geldiğimizde caddede birinin alenen tuvaletini yaptığını gördüm. Eşim de yanımda olduğundan, 'ne yapıyorsun burada' diye tepki verdim. 3-4 kişi üstüme çullandı. Uçan tekme yedim. Darbeyi alınca da yere düştüm, tekmelemeye başladılar. Eşimin de yere diz çöküp 'yapmayın, etmeyin' deyişini gördüm. Eşime de darp var. Sesi duyan bakıcımız var ona da darp var, yaşlı kadın kendisi. Kafamda iki tane dikiş var, gözümde morluk ve duyma problemi yaşıyorum. Daha kötüsü de olabilirdi. Burası sıkıntılı bir bölge. Tuvaletini yapanlara çok sık karşılaşıyoruz. İnsanlar normal bir şey gibi karşılıyor bu durumları. Her türlü şikayetçiyim sonuna kadar gideceğim bu işin" diye konuştu.

AYHAN SİCİMOĞLU TEPKİ GÖSTERDİOlayın görüntülerini paylaşan Ayhan Sicimoğlu ise sosyal medyadan isyan etti. Sicimoğlu 'öldürün öldürün' naraları ile arkadaşının darp edildiğini belirtti. Sicimoğlu, "Dün gece Moda'nın ana caddesine çıkan bir sokağın girişine doğru 4 hergele (filmde görülüyor), biri donu indirmiş, dikkat fermuar değil pantolon aşağıda arkadaşımın evinin önüne işiyor. Arkadaşımda karısı ile eve geliyor. Napıyorsun kardeşim deyince sana mı soracağım lan işeyeceğim yeri diyor ve dönüp karısının üzerine işemeye devam ediyor. Yumruğu suratının ortasına yiyor tabi. Diğer üçü ve yerden kalkan hergele, 4 kişi oğlana dalıyor ve öldürün öldürün naraları ile yere düşürüp suratına gözüne kulağına tekme ile girişiyorlar. Karısı yalvarıyor ama dinlemiyorlar öldüresiye giriyorlar" dedi.

Arkadaşının yaralandığını kaydeden Ayhan Sicimoğlu, "Arkadaşım yaşıyor ama kafa göz kulak kaburga darmadağın. Polis hemen yetişip ikisini ters kelepçe alıyor ama diğer ikisi kaçıyor. Nöbetçi savcı başından savıyor zaten adı üstünde 'Savcı', yanı tutuksuz serbest. Bugün avukatlarım ile Kadıköy iskele karakoluna gittim. Daha evvel aradığım amirler, Komiser Bey ve polisler çok kibar ve yardımcı idiler, buradan hakikaten tebrik ediyorum. Diğer iki kuduz elbet yakalanacak ve kendini erkek sanan 4 kişi karısının yanında nasıl tek bir adam öldüresiye dövülür hesabı sorulacak, dava savcısından rica ediyorum. Haydi adalet ben hala buradayım de…" ifadelerini kullandı.


Moda'da sokağa idrar yapma kavgası: Yaşananları anlattı
Moda'da sokağa idrar yapma kavgası: Yaşananları anlattı
Moda'da sokağa idrar yapma kavgası: Yaşananları anlattı
Moda'da sokağa idrar yapma kavgası: Yaşananları anlattı

Ayhan Sicimoğlu, Kadıköy, Polis, Moda, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Moda'da sokağa idrar yapma kavgası: Yaşananları anlattı - Son Dakika


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