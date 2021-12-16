Moda'da sokağa idrar yapma kavgasında ifadeler ortaya çıktı - Son Dakika

KADIKÖY Moda'da sokağa idrarını yaparken kendisini uyaran Okan Duman isimli müzisyeni darp ettiği gerekçesiyle adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 2 şüphelinin savcılık ifadesi ortaya çıktı. Şüphelilerden Aras K. kimsenin görmeyeceği bir köşeye tuvaletini yaptığı sırada Okan Duman'ın hiçbir şey demeden kendisini darp ettiğini iddia etti. İki taraf da ifadelerinde birbirinden şikayetçi oldu.

Kadıköy Moda'da iddiaya göre, 14 Aralık'ta dört arkadaştan biri, sokak ortasında pantolonunu indirip bir binanın önüne idrarını yaptı. Bu sırada eşiyle birlikte evine giden müzisyen Okan Duman tepki gösterdi. Uyarıya aldırış etmeyen kişi ve arkadaşları Okan Duman'a saldırdı. Kavgada Duman'ın eşi de darbe aldı. İhbar üzerine olay yerine polis geldi. Taraflar birbirinden şikayetçi olurken, emniyetteki işlemlerinin ardından karakoldan ayrıldı. Ancak savcının sokağa idrarını yaptığı öne sürülen kişi ve arkadaşları hakkında yakalama kararı çıkardığı öğrenildi.

"SİNİRLENEREK ŞAHSA BİRKAÇ YUMRUK ATTIM"

Şikayetçi Okan Duman, 14 Aralık gece 01.00 sıralarında Moda Caddesi'nde yürüdüğünü, şüphelilerden Aras K.'nin yola işediğini gördüğünü ve şüphelinin kendisi ile eşine cinsel organını gösterdiğini iddia etti. Duman, şahsın kendisine diklendiğini iddia ederek "Sinirlenerek şahsa birkaç kez yumruk attım. Daha sonra bu şahıs ve arkadaşları bana saldırdılar. Mete İ. isimli şahıs beni öldürmekle tehdit etti. Ben olaydan sonra çantamdaki eşyalarımın yere saçıldığını fark ettim ve yaptığım kontrollerde cüzdanımın içerisindeki 200 lira param yoktu. Kimin aldığını görmedim, bu şahıslardan birinin aldığını düşünüyorum" diyerek şüphelilerden şikayetçi oldu.

Yeniden gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı 'na getirildi.

"AYIRMAK İÇİN YUMRUK ATTIM"Burada savcıya ifade veren şüpheli Mete İ. olay günü alkol aldıklarını, Aras K.'nin yol kenarına idrarını yaptığı sırada Okan Duman isimli şahsın bir anda hiçbir şey söylemeden Aras K.'ye saldırdığını iddia etti. Şüpheli Mete İ. ifadesinde "Ben hemen Aras'ın yanına koştum ve ayırmak için Okan Duman'a yumruk attım. Okan bana vurmaya çalıştı ancak vuramadı, Aras da Okan'a yumruklarıyla karşılık verdi. Okan Duman yere düştü ancak ben iddia edildiği gibi kendisine uçan tekme atmadım, dizimle vurmuş olabilirim, tekme atmış olabilirim" ifadelerini kullandı. Şüpheli Mete İ. de Okan Duman'dan şikayetçi oldu. Şüpheli Mete İ. üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyerek "Okan Duman'ın parasını çaldığımız iddiaları gerçeğe aykırıdır" dedi.

OLAY NEDENİYLE PİŞMAN OLDUĞUNU KAYDETTİŞüpheli Aras K. ise savcılık ifadesinde alkol aldıktan sonra Moda Caddesi'nde yürümeye başladıklarını belirterek "Bu sırada ben çok sıkışmıştım ve kimsenin göremeyeceği bir köşeye gerçek tuvaletimi yapmaya başladım. İsminin Okan Duman olduğunu öğrendiğim şahıs bir anda yakama yapıştı ve suratıma yumruk attı" dedi. Şüpheli Aras K. kendisini korumak amacıyla Duman'a yumruk attığını, arkadaşı Mete İ.'nin de ayırmak için yumruk attığını iddia etti. Aras K. kimsenin göremeyeceği gizli bir köşede tuvalet yaptığını ve olay nedeniyle pişman olduğunu kaydetti. Aras K. de "Beni darp eden ve bana parasını çaldığım yönünde iftira atan Okan Duman'dan şikayetçiyim" dedi. Savcılık Aras K.'yi "Hayasızca hareketlerde bulunma" suçundan Mete İ.'yi de "Basit yaralama" suçundan adli kontrol uygulanması talebiyle hakimliğe sevk etti.

YURTDIŞI ÇIKIŞ YASAĞI ŞEKLİNDEKİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

Anadolu Sulh Ceza Hakimliği de şüpheliler Aras K. ve Mete İ.'nin sevk edildiği suç maddesinden yurtdışına çıkmamak ve imza atmak şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.