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Moda'da sokağa idrarını yapma kavgası - Son Dakika

Moda'da sokağa idrarını yapma kavgası

15.12.2021 12:41
Moda'da sokağa idrarını yapma kavgası

KADIKÖY Moda'da iddiaya göre, önceki gün dört arkadaştan biri, sokak ortasında pantolonunu indirip bir binanın önüne idrarını yaptı.

İSTANBUL DHA - KADIKÖY Moda'da iddiaya göre, önceki gün dört arkadaştan biri, sokak ortasında pantolonunu indirip bir binanın önüne idrarını yaptı. Bu sırada eşiyle birlikte evine giden müzisyen Okan Duman tepki gösterdi.  Uyarıya aldırış etmeyen kişinin, kendisini uyaran  Okan Duman'ın eşinin üzerine idrarını yaptığı öne sürüldü. Tartışma kavgaya da dönüştü. İhbar üzerine olay yerine polis geldi. İki tarafta birbirinden şikayetçi oldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından iki taraf da ayrıldı. Ancak savcının sokağa idrarını yaptığı öne sürülen kişi ve arkadaşları hakkında yakalama kararı çıkardığı öğrenildi.

AYHAN SİCİMOĞLU TEPKİ GÖSTERDİ

Olayın görüntülerini paylaşan Ayhan Sicimoğlu ise sosyal medyadan isyan etti. Sicimoğlu 'öldürün öldürün' naraları ile arkadaşının darp edildiğini belirtti. Sicimoğlu, "Dün gece Moda'nın ana caddesine çıkan bir sokağın girişine doğru 4 hergele (filmde görülüyor), biri donu indirmiş, dikkat fermuar değil pantolon aşağıda arkadaşımın evinin önüne işiyor. Arkadaşımda karısı ile eve geliyor. Napıyorsun kardeşim deyince sana mı soracağım lan işeyeceğim yeri diyor ve dönüp karısının üzerine işemeye devam ediyor. Yumruğu suratının ortasına yiyor tabi. Diğer üçü ve yerden kalkan hergele, 4 kişi oğlana dalıyor ve öldürün öldürün naraları ile yere düşürüp suratına gözüne kulağına tekme ile girişiyorlar. Karısı yalvarıyor ama dinlemiyorlar öldüresiye giriyorlar" dedi.Arkadaşının yaralandığını kaydeden Ayhan Sicimoğlu, "Arkadaşım yaşıyor ama kafa göz kulak kaburga darmadağın. Polis hemen yetişip ikisini ters kelepçe alıyor ama diğer ikisi kaçıyor. Nöbetçi savcı başından savıyor zaten adı üstünde 'Savcı', yanı tutuksuz serbest. Bugün avukatlarım ile Kadıköy iskele karakoluna gittim. Daha evvel aradığım amirler, Komiser Bey ve polisler çok kibar ve yardımcı idiler, buradan hakikaten tebrik ediyorum. Diğer iki kuduz elbet yakalanacak ve kendini erkek sanan 4 kişi karısının yanında nasıl tek bir adam öldüresiye dövülür hesabı sorulacak, dava savcısından rica ediyorum. Haydi adalet ben hala buradayım de…" ifadelerini kullandı.


Moda'da sokağa idrarını yapma kavgası
Moda'da sokağa idrarını yapma kavgası
Moda'da sokağa idrarını yapma kavgası
Moda'da sokağa idrarını yapma kavgası
Moda'da sokağa idrarını yapma kavgası
Moda'da sokağa idrarını yapma kavgası
Moda'da sokağa idrarını yapma kavgası
Moda'da sokağa idrarını yapma kavgası
Moda'da sokağa idrarını yapma kavgası

Ayhan Sicimoğlu, Kadıköy, Polis, Moda, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Moda'da sokağa idrarını yapma kavgası - Son Dakika


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