Son Dakika Haberleri: Moda dergisi siyah mankenle söyleşiye yanlış siyah mankenin fotoğrafını bastığı için özür diledi
BBC
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Moda dergisi siyah mankenle söyleşiye yanlış siyah mankenin fotoğrafını bastığı için özür diledi

1 saat önce

Avustralya'da bir dergi, siyah manken Adut Akech ile, insanların beyaz olmayan mankenlere karşı tavırları konusunda yapılan röportajda, başka bir siyah mankenin fotoğrafını kullandığı için özür diledi.

Moda dergisi siyah mankenle söyleşiye yanlış siyah mankenin fotoğrafını bastığı için özür diledi, System.String[]

Avustralya'da bir dergi, siyah manken Adut Akech'le, insanların beyaz olmayan mankenlere karşı tavırları konusunda yapılan röportajda, başka bir siyah mankenin fotoğrafını kullandığı için özür diledi.

Güney Sudan doğumlu, Avustralya vatandaşı manken Adut Akech, WHO dergisinin yaptığı hatadan çok etkilendiğini ve Avustralya'nın 'bu alanda yapması gereken çok iş olduğunu' söyledi.

Akech, söyleşide hem moda dünyasındaki kariyerinden hem de siyah meslektaşlarına karşı gösterilen tavırdan bahsediyordu.

WHO dergisi, bir özür mesajı yayımladı ve yanlış fotoğrafı, söyleşiyi yapan halkla ilişkiler ajansının verdiğini söyledi.

Akech söyleşiyi Melbourne Moda Haftası'nın halkla ilişkiler ajansı OPR'a etkinlikten önce vermişti.

Ancak dergi Akech yerine, moda haftasında yer alan bir diğer siyah manken Flavia Lazarus'un fotoğrafını kullandı.

Akech söyleşide, moda dünyasındaki şöhretini insanların mültecilere bakışı konusunda bir tartışma başlatmak için kullanmasından da bahsetmişti.

Adut Akech, ailesiyle birlikte Güney Sudan'dan, bir mülteci kampında kaldığı Kenya'ya geçmiş ve 2008'de Avustralya'ya sığınma başvurusu yapmıştı.

Dergideki hatanın ardından, Instagram hesabında bir paylaşım yapan manken "Bu, söyleşide bahsettiklerimden dolayı büyük bir olay. Bu yaşananla, savunduğum ve bahsettiğim şeylerin yenilgiye uğratıldığını hissettim." dedi.

Akech ayrıca, "bunun sektördeki insanlar için bir ikaz olması gerektiğini" belirtti.

WHO dergisi ise, Akech'le doğrudan konuşulup, özür dilendiğini ve "hatanın nasıl yapıldığının açıklandığını" bildirdi.

Melbouren Moda Haftası da Instagram hesabından bir özür mesajı yayımladı ve hatanın kabul edilemez olduğunu söyledi ve hem WHO dergisinin hem de halkla ilişkiler ajansı OPR'ın özür dilediği vurgulandı.

OPR'ın açıklamasında da, hatanın kasıt olmadan yapıldığı ve mankenlerden ve Melbourne Moda Haftası'ndan özür dilendiği kaydedil

Dünya Sağlık Örgütü, Avustralya, Manken, Moda, Dünya

BBC
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 08:43 
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