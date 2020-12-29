Moda dünyasına kara haber: Pierre Cardin hayata veda etti - Son Dakika

Moda dünyasına kara haber: Pierre Cardin hayata veda etti

29.12.2020 15:39
Moda dünyasına kara haber: Pierre Cardin hayata veda etti, System.String[]

1922'DE İTALYA'DA DÜNYAYA GELDİİtalyan asıllı Fransız modacı Pierre Cardin, 2 Temmuz 1922'de Sant'Andrea di Barbarana, İtalya'da dünyaya geldi.

1922'DE İTALYA'DA DÜNYAYA GELDİ

İtalyan asıllı Fransız modacı Pierre Cardin, 2 Temmuz 1922'de Sant'Andrea di Barbarana, İtalya'da dünyaya geldi. Giyim ve mimariye olan ilgisi çocuk yaşta başlayan Pierre Cardin, 1936 yılında bir terzinin yanında dikiş öğrenmeye başladı. II. Dünya Savaşı'nda gönüllü olarak Kızılhaç'ta çalışan Cardin, ailesinin 1945 yılında Paris'e taşınması ile birlikte, dönemin ünlü modacıları Jeanne Paquin, Christian Bernard ve Elsa Schiaparelli ile çalışma olanağı buldu.

CHRISTIAN DIOR'UN YANINDA MESLEĞİNİ GELİŞTİRDİ

1947- 1950 yılları arasında Christian Dior'un yanında mesleğini geliştiren modacı, 1950 yılında başlayan haute couture akımını, kendi adına açtığı Maison de Couture mağazasında geliştirdi. 1957'de erkek giyimine yönelik ilk satış yeri "Eve" (Havva) açtı.

1959'DA İLK KOLEKSİYONU ÇIKARDI

1959 yılındaki Japonya seyahatinin ardından ilk hazır giyim koleksiyonunu ortaya çıkardı. 1963'te dar, vücudu saran giysi türü tayt'ın dünyaya yaygınlaşmasında rol oynadı. 1971'de Paris'te "Espace Cardin" mağazasını hizmete soktu. Beatles grubu, heykeltıraşlar, oyuncular gibi birçok sanatçı topluluğuna, özgün tasarımlar sundu.

SADECE GİYİMLE SINIRLI KALMADI

1980 yılında New York' ta "Metropolitan Saat Müzesi" nde Retrospestive sergisini açarak 30 yıllık çalışmalarını sergiledi. Çin Halk Cumhuriyeti'nden Macaristan'a, İngiltere'den Sovyetler Birliği'ne kadar dünyanın birçok yerine adı ve çalışmaları yayılan Cardin, sadece giyimle sınırlı kalmayıp, mücevher, parfüm, restoran zinciri, kırtasiye gibi alanlarda da moda yaratmayı sürdürdü.

SOSYAL İÇERİKLİ ÇALIŞMALAR

Sosyal içerikli çalışmalarını ön planda tutan ünlü modacı, Vietnam Savaşı, Çernobil kazası gibi önemli olaylara dikkat çekmeyi başararak kamuoyunun ilgisini topladı. Maxim Restoranlarından sonra Maxim Oteller zincirine el attı.

UNESCO KÜLTÜR ELÇİSİ

Moda dünyasının öncüsü haline gelen Pierre Cardin, kendisinden önce hiçbir modacının cesaret edemediği konulara girerek kendini kanıtladı, uniseks kavramını yerleşikleştirdi. Sadizm'in babası Marquis de Sade'ın kalesi Lacoste'u onararak, günümüzde tiyatro etkinliklerinin yapılabildiği bir sahne haline getirdi. Avant-garde tarzına geometrik dizaynlar getirmekle de bilinen Cardin, 1991 yılında UNESCO kültür elçiliğine seçildi.

Moda dünyasına kara haber: Pierre Cardin hayata veda etti

Pierre Cardin, Temmuz, İtalya, Moda, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Moda dünyasına kara haber: Pierre Cardin hayata veda etti - Son Dakika Magazin


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