Myanmar'daki askeri yönetim muhalifi manken Kanada'ya sığındı - Son Dakika
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Myanmar'daki askeri yönetim muhalifi manken Kanada'ya sığındı

28.09.2022 20:00
Myanmar'daki askeri yönetim muhalifi manken Kanada'ya sığındı

Moda dünyasında "Han Lay" ismi ile bilinen Myanmarlı manken Thaw Nandar Aung, Kanada'ya iltica etti.

Moda dünyasında "Han Lay" ismi ile bilinen Myanmarlı manken Thaw Nandar Aung, Kanada'ya iltica etti.

Kanada resmi haber ajansı CP'nin haberine göre, Thaw Nandar Aung, 21 Eylül'de gittiği Vietnam'dan Tayland'a geçmek isterken "seyahat belgesindeki sorun" gerekçesiyle ülkeye alınmadı.

Tayland'ın başkenti Bangkok Havalimanı'nda mahsur kalan Aung, Myanmar'a geri gönderilmemek için BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) temsilcileriyle görüştü.

Aung, Myanmar'a dönmesi halinde ülkenin askeri hükümeti tarafından tutuklanmaktan korktuğunu bildirdi.

Bunun üzerine Bangok'taki Kanada Büyükelçiliği, Myanmar'daki askeri cuntaya karşı muhalif faaliyetleriyle bilinen manken Aung'a siyasi sığınma hakkı verdi.

Aung, Bangkok'un Suvarnabhumi Havalimanı'ndan Kanada'ya gitmek üzere ayrıldı.

Mahken Aung'un Kanada'da hangi şehre gittiği bilinmiyor.

"Gittiğim her yerde Myanmar için sesimi yükselttim"

Aung, uçuş öncesi Radio Free Asia'ya yaptığı açıklamada, Tayland'daki Kanada Büyükelçiliğinin tanıdığı siyasi sığınma hakkı ile Kanada'ya gideceğini söyledi.

Aung, "Gittiğim her yerde Myanmar için sesimi yükselttim. Kanada benim için güvenli bir yer olduğundan, bu konuda konuşmak için daha fazla fırsatım olacak. Bildiğiniz gibi Kanada'da büyük bir Myanmar topluluğu var. Bu yüzden onların yardımıyla Myanmar için mücadeleyi sürdürebileceğime eminim." ifadelerini kullandı.

Güzellik yarışmasındaki konuşması nedeniyle 20 yıl hapsi isteniyordu

Thaw Nandar Aung, geçen yıl Bangkok'ta düzenlenen Miss Grand International güzellik yarışmasında çıktığı sahnede ülkesinin askeri yöneticilerini kınamış, onları barışçıl protestoları bastırmak ve güçlerini kötüye kullanmakla suçlamıştı.

Aung, askeri cuntaya karşı yaptığı bu konuşma nedeniyle 20 yıl hapis cezası istemiyle yargılanıyordu.

Myanmar ordusu, Şubat 2021'de gerçekleştirdiği darbe ile iktidarı ele geçirmiş ve askeri yönetime yönelik yaygın muhalefeti ağır bir şekilde bastırmıştı.

Myanmar askeri cuntası, sanatçılar ve diğer ünlüler de dahil olmak üzere kendisini eleştirenleri, üç yıl hapis cezasından ölüme kadar değişen cezalara çarptırmıştı.???????

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Kaynak: AA

Tayland, Myanmar, Kanada, Moda, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Myanmar'daki askeri yönetim muhalifi manken Kanada'ya sığındı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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