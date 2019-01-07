Moda Dünyasında İlk Kez Tesettürlü Modacı Ödül Aldı
2 saat önce
Bu yıl dördüncüsü düzenlenen KKTC ödül gecesinde, gelinlik sektörünün devi, tesettürlü modacı Suna Yurtalan ödül aldı.
Bu yıl dördüncüsü düzenlenen KKTC
ödül gecesinde, gelinlik sektörünün devi, tesettürlü modacı Suna Yurtalan ödül aldı. Moda
dünyasında ilk kez tesettürlü bir modacının ödül alması, organizasyonun en dikkat çeken yönlerinden birisi oldu.
Suna Yurtalan, "Bu ödülü aldığım için çok mutluyum. Elbette mutluluğum sadece kendi adıma değil. Tesettürü hayat tarzı olarak benimseyen tüm kadınlarımız adına mutlu ve gururluyum" dedi.
"Biz Müslüman kadınlar her zaman tesettürün modası olmaz deriz. Evet doğrudur aslında tesettürün modası olmaz. Bizler modaya tesettür getirmek için yola çıktık" diyen Yurtalan açıklamasında şunları söyledi; "Bu yüzden türban tasarımcı değil tesettür tasarımcı dedik adımıza. İnsanlarla az Rabbinle çok konuş düsturunu rehber edindik kendimize. Geldiğimiz bu noktada bu ödülleri öncelikle tesettüründen vazgeçmemiş, çile çekmiş ama yılmamış tüm meslek sahibi ve modacı kardeşlerime daha sonra da tüm annelere ve tüm kadınlara ithaf ediyorum." - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 11:11 Kaynak: İHA
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