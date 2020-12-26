Moda dünyasında neler yaşandı? Ne umduk, ne bulduk! - Son Dakika

Moda dünyasında neler yaşandı? Ne umduk, ne bulduk!

26.12.2020 07:40
Moda dünyasında neler yaşandı? Ne umduk, ne bulduk!, System.String[]

YILIN TERİMİ: CİNSİYETSİZLİK2020'de en çok karşılaştığımız terimlerden biri de 'cinsiyetsizlik'ti.

YILIN TERİMİ: CİNSİYETSİZLİK

2020'de en çok karşılaştığımız terimlerden biri de 'cinsiyetsizlik'ti. Gucci'nin cinsiyetsiz giyim kategorisi ve Harry Styles'in Vogue çekimlerinde giydiği elbise ve etekler çok konuşuldu. Beyoncé'nin Adidas ile tasarladığı cinsiyetsiz koleksiyon da çok sevildi. Birçok markanın koleksiyonlarında cinsiyetsiz parçalara daha çok yer vermesi bekleniyor.

DİJİTAL MODA HAFTALARI

Moda haftalarının sürdürülebilir olmadığı, sektörün bu etkinlikleri dijitalleştireceği bir süredir konuşuluyor. Ancak bu radikal değişim için adım atılmamıştı. 2020'nin şubat ayında gerçekleşen Milano ve Paris moda haftalarında COVID-19'un görülmesi bu değişimi kaçınılmaz kıldı. İstanbul Moda Haftası ile birlikte, bir sonraki sezon için planlanan birçok etkinlik ve defile sanal ortamlara taşındı. Oturduğumuz yerden tüm dünyayla aynı anda istediğimiz şova dahil olmak keyifli. Ancak o ortamda olup fiziksel olarak deneyimlemenin tadı yine de bir başka.

90'LARA IŞINLANDIK

1990'ların birçok ikonik trendi yeniden gündeme geldi. Kare burunlu ayakkabılar, kaba botlar, balıkçı şapkaları, slip elbiseler, oduncu gömlekler, mandal tokalar, bandanalar ve baget çantalar...

RAHATLIK BAŞROLDE

Z kuşağının etkisiyle rahatlığın başrolde olacağı öngörülüyordu ancak ev kıyafetlerinin bu derece yükselişe geçmesi beklenmiyordu. Satışlar ve internet aramalarında podyumlardaki şaşaalı kıyafetleri ve onlarca trendi sollayan kategori eşofman ve ev giyimi oldu. Sokaklarda eşofmanlarla dolaşmak ve rahatlıktan vazgeçmemek yeni trend!

KENDİMİZ YAPTIK

Instagram, YouTube, TikTok gibi sosyal medya mecralarındaki paylaşımların da etkisiyle eski, kullanılmayan kıyafetleri yenilemek popülerleşti. Eski pantolonlar çamaşır sularına batırıldı; batik desenler, el işlemeleri yapıldı.

ANA KONU SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Tasarımcılardan editörlere, moda sektöründeki birçok isim bu yıl sürdürülebilirlik konuştu. Koleksiyonlarda sürdürülebilirlik başlığı altında düzenlemeler yapıldı. Gucci ve Yves Saint Laurent gibi dev markalar bir yıl içinde daha az ve zamansız koleksiyonlar çıkaracaklarını açıkladı. Vintage ve ikinci el ürünlere de ilgi arttı.

YENİ AKSESUARLARIMIZ MASKELER

Maskeler hayatların kaçınılmaz bir parçası olunca farklılık arayışları da doğdu. Markalar bu talebe karşılık verdi ve özel tasarım maskeler üretildi.

En çok ilgi gösterilen özel tasarım maskeyse Off-White'ın siyah üzerine beyaz logolu modeli oldu. İnanması güç ama markanın 105 dolara satılan maskesi mart itibariyle yılın en çok arzulanan moda parçasına dönüştü ve kısa sürede tükendi.

BOLCA HACİM

Rahatlığa duyulan ihtiyaç sadece eşofmanlar ve ev giyimine ilgiyi arttırmadı; hareket alanı sağlayan hacimli elbiseler, bluz ve pantolonlar da tercih edildi. H&M'in geniş kalıplı, hacimli kollu pembe elbisesi yılın en çok istenen parçaları arasına girdi.

ÖNE ÇIKAN İŞBİRLİKLERİ

Moda dünyası işbirliklerini her daim çok seviyor... Bu yıl en büyük ilgi Dior'un Air Jordan ile tasarladığı erkek koleksiyonuna ait sneaker'lara gösterildi. Ayakkabılar kısa bir süre içinde tükenince internetteki ikinci el mağazalarında iş karaborsaya döndü. Denilen o ki ayakkabılar bu sitelerde değerinin neredeyse üç katına satıldı.

ZOOM BLUZLARI

Toplantılar sanal ortamlara taşınınca eşofman ya da pijama üzerine şık bluz giymek rahatlık trendinin bir uzantısı haline geldi. Bluz satışları ve aramaları alt giyim ürünlerine kıyasla artış gösterdi. Bazı markalar, yalnızca çevrimiçi toplantılara hitap edecek koleksiyonlar bile hazırladı.

'KOMİK' TASARIMLAR DA VARDI

Bu yıl, masallardan, çizgi filmlerden, hatta yemeklerden ilham alan tasarımlar da çok sevildi. KFC ve Crocs işbirliğinden doğan 'tavuklu terlikler' bir saat içinde tükendi. GCDS markasının oyuncakları andıran ayı şekilli bikinisiyse ünlü şarkıcı Dua Lipa'nın bu ürünü giymesinin ardından çok konuşuldu.

YILIN ÇANTASI: TELFAR

"Senin için değil, herkes için" (It's not for you, it's for everyone") sloganıyla öne çıkan Telfar'ın üniseks, vegan kol çantaları yılın en çok arzulanan ürünü oldu. Bu modeller 'ulaşılabilir fiyatlarıyla' geleneksel lüksü yeniden tanımladı.

Moda dünyasında neler yaşandı? Ne umduk, ne bulduk!

Harry Styles, Vogue, Gucci, Moda, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Moda dünyasında neler yaşandı? Ne umduk, ne bulduk! - Son Dakika Magazin


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