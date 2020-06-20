Moda endüstrisinde pandemi sonrası sürdürülebilirlik arayışı - Son Dakika

Moda endüstrisinde pandemi sonrası sürdürülebilirlik arayışı

Pandemiden en çok etkilenen sektörlerden biri olan moda endüstrisinde, pandemi sonrasında sürdürülebilirliğin nasıl sağlanacağı arayışları başladı.

Moda endüstrisinde pandemi sonrası sürdürülebilirlik arayışı, System.String[]

Pandemiden en çok etkilenen sektörlerden biri olan moda endüstrisinde, pandemi sonrasında sürdürülebilirliğin nasıl sağlanacağı arayışları başladı. Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği ve Business Sweden "SUSTAINEIBILITY TALKS: Covid-19 sonrası İsveç Moda Markalarının Sürdürülebilir Üreticilerle Çalışma Stratejileri" konulu online toplantıda pandemi sonrasında moda endüstrisinde sürdürülebilirliğin yol haritası belirlenmeye çalışılacak.


Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş'ın moderatörlük yapacağı "SUSTAINEIBILITY TALKS: Covid-19 sonrası İsveç Moda Markalarının Sürdürülebilir Üreticilerle Çalışma Stratejileri" temalı webinar toplantısında İsveç Türkiye Ticaret ve Yatırım Ataşesi Edin Erkocevic, İsveç Tekstil ve Konfeksiyon Sanayicileri Birliği Genel Sekreteri Cecillia Tall ve H&M Avrupa Sürdürülebilirlik Müdürü Hülya Sevindik Özyiğit, pandemi sonrasında sürdürülebilirliğin sağlanması için atılması gereken adımlarla ilgili görüşlerini paylaşacak. Covid-19 salgınının 2. Dünya Savaşı sonrasında tüm sektörleri hem iç piyasada, hem de ihracatta etkileyerek büyük bir ekonomik çalkantıya sebep olduğuna işaret eden Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, moda endüstrisi olarak Covid-19'un etkilerini hala hissettiklerini, Covid-19'un konfeksiyon sektörünün tedarik zincirindeki tüm aksaklıkları ortaya çıkardığını kaydetti.


"Tedarik zincirimizi yeniden düzenlememiz gerekiyor"


"Konfeksiyon sektörü olarak pandemi sonrasında sürdürülebilir bir yapıya kavuşabilmek için tedarik zincirimizi yeniden düzenlememiz gerekiyor" diyen Sertbaş, "Bu noktada modada sürdürülebilir üretim tekrar gündeme geliyor. Tekstil ve konfeksiyon sektörünün bilinen algısı petrolden sonra dünyamızı en çok kirleten sanayi olduğu yönünde. Bu olumsuz algıyı değiştirmek için 2020 yılını "Sürdürülebilirlik Yılı" ilan etmiştik. Sürdürülebilirlikle ilgili URGE projesi, Global Compact üyeliği, Moda Devrimi sergisi gibi birçok organizasyon ve proje düzenledik, hatta bu sene 15.'sini planladığımız ancak pandemi nedeniyle ileri bir tarihe ertelemek zorunda kaldığımız Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Moda Tasarım Yarışmamızın temasını da sürdürülebilirlik çerçevesinde oluşturduk. 'SUSTAINEIBILITY TALKS: Covid-19 sonrası İsveç Moda Markalarının Sürdürülebilir Üreticilerle Çalışma Stratejileri' temalı bu webinarın sektörümüzün pandemi sonrasında sürdürülebilirlik arayışlarına ışık tutacağına inanıyorum. Sürdürülebilirlik denince akla ilk gelen ülkelerden olan İsveç'in bu konuyu ele alış biçimini ve moda markalarının konuya yaklaşımlarını görme olanağı bulacağız" diye konuştu.


Hazırgiyim ihracatı eridi


Türkiye'de en fazla ihracat yapan üç sektörden biri olan hazırgiyim ve konfeksiyon sektörü 2020 yılına başarılı bir giriş yapmıştı. Ocak ayında ihracatını 2019 yılı ocak ayına göre yüzde 6'lık artırarak 1 milyar 495 milyon dolara çıkaran konfeksiyon sektörü, şubat ayında ise 2019 yılı şubat ayı ile kıyaslandığında yüzde 8'lik ihracat gelişimi göstererek 1 523 milyon dolar dövizi Türkiye'ye kazandırmıştı. Korona virüsün mart ayında dünya genelinde pandemiye dönmesi sonrasında Türkiye'nin konfeksiyon ihracatında ibre aşağı yönlü seyir izlemeye başladı. Mart ayında yüzde 27 gerileyen konfeksiyon ihracatı, nisan ayında yüzde 61,7'lik sert düşüşle 575 milyon dolara indi. Mayıs ayında kısmi bir toparlanma yaşayan konfeksiyon ihracatı 840 milyon dolar olarak gerçekleşti. "SUSTAINEIBILITY TALKS: Covid-19 sonrası İsveç Moda Markalarının Sürdürülebilir Üreticilerle Çalışma Stratejileri" temalı webinar toplantısına katılmak isteyenler https://kampus.eib.org.tr/sustaineibility-talks-covid-19-sonrasi-Isvec-moda-markalarinin-surdurulebilir-ureticilerle-calisma-stratejileri/ linkinden kayıt yaptırabilecek. - İZMİR

Koronavirüs, Türkiye, İsveç, Moda, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.06.2020 10:46 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Moda endüstrisinde pandemi sonrası sürdürülebilirlik arayışı - Son Dakika Ekonomi

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