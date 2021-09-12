Üye Girişi
Moda endüstrisine alım heyeti desteği - Son Dakika

Moda endüstrisine alım heyeti desteği

12.09.2021 10:18
Moda endüstrisine alım heyeti desteği, System.String[]

2021 yılında 1,5 milyar dolar ihracat hedefleyen İzmir moda endüstrisi; Hırvatistan, Bulgaristan ve Fas'tan ithalatçıları Fashion Prime Tekstil, Hazır Giyim Tedarikçileri ve Teknolojileri Fuarı'nda İzmir'de ağırlayacak.

2021 yılında 1,5 milyar dolar ihracat hedefleyen İzmir moda endüstrisi; Hırvatistan, Bulgaristan ve Fas'tan ithalatçıları Fashion Prime Tekstil, Hazır Giyim Tedarikçileri ve Teknolojileri Fuarı'nda İzmir'de ağırlayacak.

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (EHKİB), 15-17 Eylül tarihleri arasında İZFAŞ tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenecek olan Fashion Prime Tekstil, Hazır Giyim Tedarikçileri ve Teknolojileri Fuarı'na yönelik alım heyeti programı gerçekleştirecek. Alım heyeti programını Ticaret Bakanlığının desteğiyle düzenleyecekleri bilgisini veren Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş; Hırvatistan, Bulgaristan ve Fas'tan gelecek ithalatçılarla İzmirli ihracatçı firmaların 15 Eylül Çarşamba günü 10.30-17.00 saatleri arasında Fuar İzmir B holünde yer alan F-143 No'lu Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Lounge alanında ikili görüşmeler yapacağını kaydetti.

1,5 milyar dolar ihracat hedefi

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği olarak, 2021 yılı sonu için 1,5 milyar dolar ihracat hedefleri olduğuna işaret eden Sertbaş, "2021 yılının ocak-ağustos döneminde ihracatımızı yüzde 18,4'lük artışla 809 milyon dolardan 959 milyon dolara çıkardık. Yılın son 4 aylık döneminde göstereceğimiz performansla 1,5 milyar dolar ihracat hedefine ulaşacağız. İzmir'de 1990'lı yıllarda düzenlenen Pret Hazırgiyim ve Moda Fuarları, İzmir moda endüstrisinin gelişiminde ve ihracatta 1,5 milyar dolar seviyelerine gelmesinde çok önemli bir misyon üstlenmişti. Fashion Prime Fuarı, sektörümüzün yeni bir sıçrama yapmasına ve ihracatta önümüzdeki yıllarda 3 milyar dolar seviyesine gelmesine büyük katkı sağlayacak" diye konuştu.

Yoğun ilgi

EHKİB Başkan Yardımcısı ve Dış Pazar Stratejileri Geliştirme Komitesi Başkanı Seray Seyfeli, alım heyeti organizasyonu ile eş zamanlı olarak Türkiye'de yerleşik mümessil firmalarla ikili iş görüşmelerini de 15 Eylül'de Fashion Prime Tekstil, Hazır Giyim Tedarikçileri ve Teknolojileri Fuarı'nda gerçekleştireceklerini belirtti. 13 mümessil firmayla, ihracatçı firmaları bir araya getireceklerine temas eden Seyfeli, "Alım heyeti ve mümessil firma görüşmeleri ile İzmir Fashion Prime Fuarı'nın içeriğini zenginleştirme çabası içinde olacağız. Egeli hazır giyim firmalarımız mümessil firmalarla ikili görüşmelere yoğun ilgi gösterdi. İkili görüşme takvimimiz ilana çıktığımız ilk günde doldu" diye görüşlerini özetledi. - İZMİR

Moda endüstrisine alım heyeti desteği
Moda endüstrisine alım heyeti desteği
Moda endüstrisine alım heyeti desteği
Moda endüstrisine alım heyeti desteği
Moda endüstrisine alım heyeti desteği
Moda endüstrisine alım heyeti desteği
Moda endüstrisine alım heyeti desteği

Bulgaristan, Hırvatistan, Hazır Giyim, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Moda endüstrisine alım heyeti desteği - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

55 yaşındaki Yıldız Tilbe'nin karın kasları dikkat çekti 11:13 55 yaşındaki Yıldız Tilbe'nin karın kasları dikkat çekti Günde bir tane yapılabilen el emeği yorganların tanesi bin 500 liradan satılıyor 10:55 Günde bir tane yapılabilen el emeği yorganların tanesi bin 500 liradan satılıyor Erling Haaland, Leverkusen maçında 2 gol 1 asist yaptıktan sonra Beşiktaş maçı öncesi 'Elhamdülillah' paylaşımı 10:51 Erling Haaland, Leverkusen maçında 2 gol 1 asist yaptıktan sonra Beşiktaş maçı öncesi 'Elhamdülillah' paylaşımı
Türk Telekom adıyla vatandaşları arayan 0850'li hat işletmecilerine ceza kesildi 10:24 Türk Telekom adıyla vatandaşları arayan 0850'li hat işletmecilerine ceza kesildi Mehmet Erdem ile nikah masasına oturan Vildan Atasever iki aylık hamile 10:04 Mehmet Erdem ile nikah masasına oturan Vildan Atasever iki aylık hamile Demet Özdemir'den iddialı pozlar! Sütyensiz fotoğraflarını paylaştı 09:13 Demet Özdemir'den iddialı pozlar! Sütyensiz fotoğraflarını paylaştı
Anket sonuçlarında MHP damgası! Seçmenlerin yüzde 35.6'sı AK Parti ile ittifaktan memnun değil 09:01 Anket sonuçlarında MHP damgası! Seçmenlerin yüzde 35.6'sı AK Parti ile ittifaktan memnun değil Parasızlıktan sokaklarda yatıp kalkıyordu! Genç kadın, sattığı fotoğraflar sayesinde şimdi bir servet sahibi 00:21 Parasızlıktan sokaklarda yatıp kalkıyordu! Genç kadın, sattığı fotoğraflar sayesinde şimdi bir servet sahibi

Son Dakika Haberleri
11:19 Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, uyardı: Hem grip hem de korona aynı anda vücutta bulunabilir
11:13 55 yaşındaki Yıldız Tilbe'nin karın kasları dikkat çekti
11:12 İndirim yapmadığı için tezgahtara kolonya şişesi ile saldırmak istedi
10:55 Günde bir tane yapılabilen el emeği yorganların tanesi bin 500 liradan satılıyor
10:53 Hızı 108 kilometreyi bulan Chanthu Tayfunu için yetkililer alarm verdi
10:51 Erling Haaland, Leverkusen maçında 2 gol 1 asist yaptıktan sonra Beşiktaş maçı öncesi 'Elhamdülillah' paylaşımı
10:32 Eski takım arkadaşı Josef'in performansını yorumlayan Volkan Demirel: Bizdeyken böyle değildi
10:23 Türk Telekom adıyla vatandaşları arayan 0850'li hat işletmecilerine ceza kesildi
10:12 Direnişin lideri Emrullah Salih'in kardeşi Ruhullah Azizi'nin öldürüldüğü iddia edildi
10:04 Mehmet Erdem ile nikah masasına oturan Vildan Atasever iki aylık hamile
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, uyardı: Hem grip hem de korona aynı anda vücutta bulunabilir Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, uyardı: Hem grip hem de korona aynı anda vücutta bulunabilir         
11:19
İndirim yapmadığı için tezgahtara kolonya şişesi ile saldırmak istedi İndirim yapmadığı için tezgahtara kolonya şişesi ile saldırmak istedi         
11:12
Hızı 108 kilometreyi bulan Chanthu Tayfunu için yetkililer alarm verdi Hızı 108 kilometreyi bulan Chanthu Tayfunu için yetkililer alarm verdi         
10:54
Eski takım arkadaşı Josef'in performansını yorumlayan Volkan Demirel: Bizdeyken böyle değildi Eski takım arkadaşı Josef'in performansını yorumlayan Volkan Demirel: Bizdeyken böyle değildi         
10:32
Direnişin lideri Emrullah Salih'in kardeşi Ruhullah Azizi'nin öldürüldüğü iddia edildi Direnişin lideri Emrullah Salih'in kardeşi Ruhullah Azizi'nin öldürüldüğü iddia edildi         
10:13
Saldırganlar çiftlik bastı, 11 el ateş edip çiftlik sahibini ve büyükbaş hayvanları öldürmüşler Saldırganlar çiftlik bastı, 11 el ateş edip çiftlik sahibini ve büyükbaş hayvanları öldürmüşler         
09:38
Aşı karşıtı mitinginde arbede yaşandı! Tepki gösteren bir vatandaşı tartakladılar Aşı karşıtı mitinginde arbede yaşandı! Tepki gösteren bir vatandaşı tartakladılar         
09:05
Ormandaki cansız bedenin yanında bulunan tüfek ve çuval dikkat çekti Ormandaki cansız bedenin yanında bulunan tüfek ve çuval dikkat çekti         
08:58
Gezmeye çıkan iki gencin ayağına demir meteoridi takıldı! İncelemeden çıkan sonuçla havaya uçtular Gezmeye çıkan iki gencin ayağına demir meteoridi takıldı! İncelemeden çıkan sonuçla havaya uçtular         
21:48
Sapık müdür yardımcısına tepki yağıyor! Kız öğrencilerini yaşlı erkeklerle cinsel ilişkiye zorlamış Sapık müdür yardımcısına tepki yağıyor! Kız öğrencilerini yaşlı erkeklerle cinsel ilişkiye zorlamış         
20:08
Bilim dünyası bu olayı konuşuyor! 500 milyon yıl önce yaşayan yaratığın kafası kıyıya vurdu Bilim dünyası bu olayı konuşuyor! 500 milyon yıl önce yaşayan yaratığın kafası kıyıya vurdu         
19:45
Sevgilisi tarafından başka bir kadınla basılan adam ilginç bir plan yaptı! Anbean kamerada Sevgilisi tarafından başka bir kadınla basılan adam ilginç bir plan yaptı! Anbean kamerada         
15:40
İmamoğlu, bozulan otobüslerle ilgili suskunluğunu bozdu! Top şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'da İmamoğlu, bozulan otobüslerle ilgili suskunluğunu bozdu! Top şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'da         
15:18
Falaka görüntüleri ortaya çıkan kargo çalışanının eşi konuştu: Zaman zaman beni de yatırdı, diğer kadınlardan haberim yoktu Falaka görüntüleri ortaya çıkan kargo çalışanının eşi konuştu: Zaman zaman beni de yatırdı, diğer kadınlardan haberim yoktu         
14:26
Erdoğan 350 milyon liralık tesisin açılışını yaptı Kahramanmaraş'ın 'altın çağı'nı başlıyor Erdoğan 350 milyon liralık tesisin açılışını yaptı Kahramanmaraş'ın 'altın çağı'nı başlıyor         
14:13
Dürümcü Emmi'nin sahibi Dürümcü Emmi'nin sahibi "8 bin 400 liraya çalışacak eleman bulamıyorum" demişti, gerçek çok başkaymış         
13:59
Şilan Topal, karakolda kaş göz hareketleriyle polislere zorla tutulduğunu işaret etti Şilan Topal, karakolda kaş göz hareketleriyle polislere zorla tutulduğunu işaret etti         
10:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.09.2021 11:30:27. #1.11#
SON DAKİKA: Moda endüstrisine alım heyeti desteği - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement