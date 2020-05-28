Moda Gelişim Akademisi eğitimleri devam ediyor

İstanbul Moda Akademisi (İMA) işbirliğinde Kasım 2019'da başlayan "Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (EHKİB) Moda Gelişim Akademisi" eğitimleri pandemi süresince de aksamadan online devam ediyor.



Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, yeni normalin öne çıkan en önemli kavramlarından birinin dijitalleşme olduğunu söyleyerek, "Pandemiyle başlayan süreç üretim teknolojilerindeki değişimi, dijital teknolojilerin eğitime entegrasyonunu hızlandırdı. Hem eğitim sisteminde hem de üretimde yeni inovasyonlara ihtiyaç duyulduğunu ortaya koymuş oldu. Yeni normal için yeni yetkinliklerin gerektiğini de unutmamak gerekiyor. Dijitalleşmenin ajandamızda ön sırada yer almasıyla firmalarımıza, girişimcilere yönelik eğitim programlarımızı, sektörleri yeniden yapılandıran pandemiye göre dijitalin tüm enstrümanlarını etkin kullanarak yeni ve bütüncül bir yaklaşımla tasarladık. İstanbul Moda Akademisi iş birliğindeki 16 eğitimden oluşan 'EHKİB Moda Gelişim Akademisi' eğitimlerine bu süreçte de online devam ediyoruz" dedi.



Birçok başlıkta eğitim veriliyor



Katılımcılara ihracattan trend ve stile, markadan pazarlamaya kadar birçok başlıkta eğitim verildiğinden bahseden Sertbaş sözlerine şöyle devam etti: "Ana odağımız Türkiye'nin lokomotif sektörlerinden hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün yeni bir sıçrama gerçekleştirmesi için nitelikli girişimcilere ve stratejilerini doğru oluşturmaya çalışan firmalara eş zamanlı, interaktif eğitimlerle doğru mentörlük sağlamak, bilinçlendirmek. Bu noktada eğitimler firmaların risklerden daha az etkilenmesini, bütüncül ve sistematik bir kriz yönetimi stratejisi benimsemelerini sağlıyor. 'Evden Koleksiyon Yönetimi ve Planlama' eğitimiyle pazar ve rakip analizi, marka, tüketici davranışları, trendler, perakende takvimi, koleksiyonu etkileyen finansal koşulların analizi, bütçe, dağıtım ve satışa yönelik stok ve fiyat planlanması, tedarik sürecinin planlanması, inovasyon, fikir aşamasından koleksiyona hazırlık süreci konularını irdeledik."



'Pandemi ve Sürdürülebilirlik' eğitimi



Burak Sertbaş, dünyada her geçen gün artan çevre bilinciyle beraber geri dönüşüme dikkat çekmek için yeni uygulamaların yapıldığını sözlerine ekledi: "Tüketim alışkanlıklarının değişmesi ve kullan at kültürünün toplumlardaki bilinçlenmeyle zayıflaması, çevresel sorunlarla baş edebilmemizin en önemli adımlarından biri olacak. Yeni normal ile birlikte alışkanlıkların değişip kaynakların kullanımının daha bilinçli hale gelmesi, katma değerli üretimi ve verimliliği artırmak için uzun süredir benimsediğimiz sürdürülebilir, çevre dostu üretim 'Pandemi ve Sürdürülebilirlik' eğitimimizin ana eksenini oluşturdu. Sürdürülebilir başarımıza katkı sağlayan eğitimlerimize Ege İhracatçı Birliklerinin (EİB) eğitim, seminer ve etkinlik portalı EİB Kampüs'ün kampus.eib.org.tr internet adresinden ulaşabilirler." - İZMİR