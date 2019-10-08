Moda Haftası'nı tasarımcı Natalie Kolyozyan açtı

Bu iki sorudan yola çıkarak hazırlanan 'Saturday Night or Sunday Morning?' koleksiyonu, gece eğlencelerinin ışıltılarını, sabah saatlerinin huzurunu bir arada sunuyor. Koleksiyonda, ışıltılı işlemeleri, çizgili poplin kumaşlar üzerinde yorumlayan tasarımcı, gün boyunca rahatlığından ödün vermeyen, maskülen kadınlara hitap ediyor.

Akşam partilerini ışıltılı disko topunu anımsatan payetlerle, ertesi sabah rutinlerini ise pijama çizgileri ve ekoselerle yaşatan tasarımcının koleksiyonu genel anlamda formssuz kesimlerde ve maskülen tavırda. Kremler ve siyahların hakimiyetindeki koleksiyon, İtalyan triko iplerden örülmüş örmeler yanında bu kez denim parçalar da içermesiyle farklılaşıyor. Todo design çantalar ve Mihaniki takılarla tamamlanan koleksiyon, izleyenlere akşam insanı mı sabah insanı mı olduklarını sorgulatıyor.

Koreografisi Yasin Soy tarafından yapılan defile koleksiyonunun styling'i Nur Eda İşbilir tarafından gerçekleştirildi. Saçların Tag Beauty tarafından hazırlandığı defilede, makyajlar Jonat's tarafından yapıldı.