Son Dakika Haberleri: Moda Haftası'nı tasarımcı Natalie Kolyozyan açtı
Son Dakika Güncel Moda Haftası'nı tasarımcı Natalie Kolyozyan açtı

Moda Haftası'nı tasarımcı Natalie Kolyozyan açtı

2 saat önce

Moda Tasarımcısı Natalie Kolyozyan, Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul'un açılış defilesiyle akşam partileri ve ertesi sabah dinlencelerini harmanlayan koleksiyonunu modaseverlerle paylaşıyor.

Moda Haftası'nı tasarımcı Natalie Kolyozyan açtı, System.String[]

Bu iki sorudan yola çıkarak hazırlanan 'Saturday Night or Sunday Morning?' koleksiyonu, gece eğlencelerinin ışıltılarını, sabah saatlerinin huzurunu bir arada sunuyor. Koleksiyonda, ışıltılı işlemeleri, çizgili poplin kumaşlar üzerinde yorumlayan tasarımcı, gün boyunca rahatlığından ödün vermeyen, maskülen kadınlara hitap ediyor.

Akşam partilerini ışıltılı disko topunu anımsatan payetlerle, ertesi sabah rutinlerini ise pijama çizgileri ve ekoselerle yaşatan tasarımcının koleksiyonu genel anlamda formssuz kesimlerde ve maskülen tavırda. Kremler ve siyahların hakimiyetindeki koleksiyon, İtalyan triko iplerden örülmüş örmeler yanında bu kez denim parçalar da içermesiyle farklılaşıyor. Todo design çantalar ve Mihaniki takılarla tamamlanan koleksiyon, izleyenlere akşam insanı mı sabah insanı mı olduklarını sorgulatıyor.

Koreografisi Yasin Soy tarafından yapılan defile koleksiyonunun styling'i Nur Eda İşbilir tarafından gerçekleştirildi. Saçların Tag Beauty tarafından hazırlandığı defilede, makyajlar Jonat's tarafından yapıldı.

Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 01:56 Kaynak: Bültenler
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