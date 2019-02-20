Son Dakika Haberleri: Moda İkonu Karl Lagerfeld Hayatını Kaybetti

Moda İkonu Karl Lagerfeld Hayatını Kaybetti

2 saat önce

Fransız modaevi Chanel için ürettiği kreasyonlarla tanınan Alman tasarımcı Karl Lagerfeld 85 yaşında hayatını kaybetti.

">
Fransız modaevi Chanel için ürettiği kreasyonlarla tanınan Alman tasarımcı Karl Lagerfeld 85 yaşında hayatını kaybetti. "Kral Karl" olarak da bilinen tasarımcı modanın yanı sıra azimli bir fotoğrafçı ve edebiyat aşığıydı.
Kaynak: DailyMotion.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 10:01 

Edebiyat, Chanel, Karl Lagerfeld, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dünyaca Ünlü Modacı Karl Lagerfeld Hayatını Kaybetti Son Dakika! Kocamaz Krizine İlişkin Meral Akşener'den Açıklama: Burhanettin Başkan Mersin'e Yeniden İyi Gelecek

Tanzim Kuyruğuyla Alay Eden CHP'lilere İmamoğlu'ndan Tepki: Yanlış Buluyorum! Türkiye'nin En Büyük Satışı Olabilir! Sahibinden.com'a 4,8 Milyar Dolarlık Teklif
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.2.2019 12:03:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Moda İkonu Karl Lagerfeld Hayatını Kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]