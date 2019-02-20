Moda İkonu Karl Lagerfeld Hayatını Kaybetti
2 saat önce
Fransız modaevi Chanel için ürettiği kreasyonlarla tanınan Alman tasarımcı Karl Lagerfeld 85 yaşında hayatını kaybetti.
Fransız modaevi Chanel
için ürettiği kreasyonlarla tanınan Alman tasarımcı Karl Lagerfeld
85 yaşında hayatını kaybetti. "Kral Karl" olarak da bilinen tasarımcı modanın yanı sıra azimli bir fotoğrafçı ve edebiyat aşığıydı.
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 10:01
Dünyaca Ünlü Modacı Karl Lagerfeld Hayatını Kaybetti
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