Son Dakika Haberleri: Moda, Müzik Ve Sanat Dünyasından 'Filtresiz Kadınlar'

Moda, Müzik Ve Sanat Dünyasından 'Filtresiz Kadınlar'

1 saat önce

Kendini olduğu gibi sevmeye sevk eden Vogue Türkiye, Nisan sayısında kamera karşısına olduğu gibi, filtresiz hilesiz geçmeyi kabul edecek isimlerle iş birliği yaptı.

Moda, Müzik Ve Sanat Dünyasından 'Filtresiz Kadınlar', System.String[]

Kusursuzluğu yücelten gerçeküstü fotoğraflarla bombandımana tutulduğumuz, güzellik kalıplarına sığmaya çalıştığımız ve güzellik baskısını üzerimizde hissettiğimiz bir dönemde Vogue Türkiye; Dove ile birlikte güzelliğe kapsayıcı bir bakış açısıyla yaklaşan, fotoğraf hilelerinden ve filtrelerden arındırılmış bir sayı hazırladı.

Netflix'in ses getiren dizisi Atypical'ınparlak oyuncusu Brigette Lundy-Paine, doğal dokulardan kum ve toprak tonlarında tasarımlarla Kaliforniya'da, Vogue Türkiye için en doğal haliyle kamera karşısına geçti.

Özge Özpirinçci, metalik ve neon renkli parçalarla kumsalda, Şevval Sam floral feminen elbizelerle dağ eteğinde, Kalben bir dönem kadınını anımsatan nostaljik kostümlerle stüdyoda, yükselen müzisyenler Nilipek, Ekin Beril ve Aybüke Albere avangard stilleriyle düşler diyarında ve Derya Alabora modanın klasikleriyle sadelik makamında yerini aldı.

Bu isimlerin yanı sıra kalıplara sığmayan, standartları reddeden güzellik anlayışlarına ve özgün görünülere sahip, kendilerini her daim oldukları gibi sevip kabul eden Ahsen Eroğlu, Merve Özkaynak, Selen Seyven, Aybüke Pusat, Meltem Kazaz, Cansu Akın, Merve Morkoç ve Ece Özel rötuşsuz, hilesiz fotoğraflarıyla filtresiz kadınlar sayısına destek verdiler.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 11:09 Kaynak: Bültenler

Dove, Türkiye, Vogue, Magazin
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