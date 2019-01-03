Moda Olanı Değil, Yüzünüze Uygun Olanı Seçin

Bir kadının dudakları; kimi zaman şiirlerin kimi zamansa antik çağın güzellik ikonları olan tanrıçaların heykellerinde çıkar karşımıza. Tüm güzellik trendlerine inat, ideal olarak tanımlanan dudaklar çoğu zaman değişmez. Modanın, akımların ötesinde olan ideal dudak tanımı tanrıçaların zarifçe kıvrılmış dolgun dudaklarında saklıdır.

İdeal dudak şeklinin belirlenmesindeki en önemli kriter, dudağın yüz şekliyle olan uyumudur. Yüz şeklinin yuvarlak, oval ya da kalp olması, çene ve elmacık kemiklerinin spesifik özellikleri ideal dudak şeklini belirlemede yol gösterici parametrelerdir. Bu parametreleri gözetmeden yapılan, ideal olanı değil popüler olanı ön plana alan dudaklar, hem estetik açıdan güzel bir algı yaratmaz hem de yapay bir görünüme sebep olur.

ÜST VE ALT DUDAK İLİŞKİSİ İYİ AYARLANMALIDIR

Güzelliğin en önemli temsilcileri arasında yer alan dudaklar her zaman, çekicilik unsuru olarak kabul edilmiştir. Bu sebeple dudakların dolgunlaştırılması ve istenilen forma kavuşturulması için ilgili birçok estetik uygulama söz konusudur. Bunların başında gelen dudak kontür, dudakları dolgu maddesi kullanmaksızın dolgunlaştırır. Dudak şeklini uygun hale getirir, dudak hattını belirginleştirir. Bu noktada ideal olan görüntüyü yakalayabilmek içinse dudak kontürü yaptırırken dikkat edilmesi gereken bazı oranlar vardır. Örneğin alt dudağın üst dudağa oranla daha dolgun olması gerekir. Bu şekilde hem altın oran sağlanmış olur hem de yüz çok daha çekici bir hal alır.

EROS YAYINA RENKLİ BİR DOKUNUŞ…

Dudağı dolgunlaştırarak dudak kontürünün ortaya çıkmasını sağlayan kıvrımlı hatta eros yayı denir. Kimi kişilerde bu kıvrım daha belirginken kimilerinde eros yayı çizgisi daha hatsızdır. Bu konuda ideal olan daha narin ve yumuşak kıvrımlı olmasıdır. Ayrıca bu hat içeri doğru değil dışa doğru kıvrılmalı, hafif çıkık bir görünüm yaratmalıdır. Her ne kadar bu konuda estetik işlemler yapılsa da bu yöntemlere başvurmak istemeyen kadınlar için dudak kontürü pratik bir alternatif sunar. Eros yayını belirginleştiren dudak kontürü, bahsedilen kriterlere uygun bir hat çizer.

İDEAL DUDAK RENGİ, CİLT ALT TONUYLA İLGİLİDİR

Dudak rengi, zamanla eski canlılığını yitirir ve daha soluk bir tona dönüşebilir. Zamanın yanı sıra birçok dış etken ve sağlık problemi de dudak renginin istenilen canlılıkta olmasını engelleyebilir. Dudak renklendirmede kozmetik ürünler kullanılsa da kalıcı olmayışı ve sürekli tazeleme ihtiyacı, bu sorun için kesin bir çözüm getirmez. Bu noktada devreye giren kontür, dudağın ihtiyacı olan tazeliğini tekrar kazandırarak, hem dudakların hem de yüzün daha canlı görünmesini sağlar. Dudak kontürü sırasında renk seçimi yaparken cildin alt tonuna dikkat edilmelidir. Sıcak ve soğuk alt tonuna sahip kişiler için kontür uzmanının da yardımıyla bir renk tercihi yapılmalıdır.