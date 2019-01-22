Son Dakika Haberleri: Moda Rüzgarı İzmir'den Esti

Moda Rüzgarı İzmir'den Esti

54 dakika önce

Gelinlik, damatlık ve abiye giyim sektöründe Avrupa'nın önde gelen fuarları arasında gösterilen IF Wedding Fashion İzmir Fuarı, 13'üncü kez kapılarını açtı.

Moda Rüzgarı İzmir'den Esti, System.String[]
Gelinlik, damatlık ve abiye giyim sektöründe Avrupa'nın önde gelen fuarları arasında gösterilen IF Wedding Fashion İzmir Fuarı, 13'üncü kez kapılarını açtı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Ege Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD) ve İZFAŞ iş birliğinde Fuarİzmir'de düzenlenen fuar, Gelinlik Tasarım Yarışması final defilesiyle açıldı.

Kapladığı alan bakımından kendi sektöründe Avrupa'nın en büyük fuarı olarak nitelendirilen IF Wedding Fashion İzmir Fuarı'nda 14 ülkeden 221 katılımcı ürünlerini sergiliyor.

Sadece profesyonel ziyaretçiye açık olan fuara yurt içi ve dışından 30 binden fazla alıcının gelmesi bekleniyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, açılışta yaptığı konuşmada, fuarcılığın ayrı bir iş olduğunu söyledi.

Fuarların, kentlerle özdeşleşmeleri halinde başarılı olacağını belirten Kocaoğlu, "Bu fuar ilk gerçekleştiğinde 4 bin 800 alıcı gelmişti. Bu yıl hedefimiz 30 bin. Destek veren herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.

Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, dünyanın dört bir yanından modacıların İzmir'e geldiğini, kentin bu sektörde söz sahibi olduğunu ifade etti.

EGSD Başkanı Atınç Abay da fuara geçen yıl 21 bin 744 ziyaretçinin geldiğini söyledi.

Fuar, 25 Ocak'a kadar açık olacak.

Final defilesi


Açılışta, EGSD tarafından bu yıl 10'uncusu düzenlenen Gelinlik Tasarım Yarışması'nın final defilesi gerçekleştirildi.

Ülke genelinden 125 tasarımcının 375 gelinlikle katıldığı yarışmada finale kalan 15 tasarımın sergilendiği defilede birinciliği Yasemin Dikerel elde etti.

Fuarın açılışına AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci de katıldı. Yan yana oturan Zeybekci ve Kocaoğlu bir süre sohbet etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 01:10 Kaynak: AA

Avrupa, İzmir, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Koku Sızıntısını Gaz Kaçağı Sandılar EBRD 2019'da Türkiye'ye Yaklaşık 1 Milyar Euroluk Yatırım Yapmayı Hedefliyor

Çeşme'de, Adaylıktan Çekilen Sema Aydın'ın Yerine Gelen Cumhur İttifakı Adayı Belli Oldu Dünya Turizmi 9 Yıldır Böylesini Görmedi! 2018'de Yeni Bir Rekor Kırıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.1.2019 14:04:18. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Moda Rüzgarı İzmir'den Esti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]