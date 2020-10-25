MODA SAHİLİ'NDE DİKKAT ÇEKEN KALABALIK - Son Dakika

MODA SAHİLİ'NDE DİKKAT ÇEKEN KALABALIK

25.10.2020 17:38
MODA SAHİLİ'NDE DİKKAT ÇEKEN KALABALIK, System.String[]

Murat KORKMAZ/ İstanbul DHAHafta sonlarını dışarıda geçirmek isteyen vatandaşlar, Kadıköy Moda Sahili'nde yoğunluk oluşturdu.

Murat KORKMAZ/ İstanbul DHA

Hafta sonlarını dışarıda geçirmek isteyen vatandaşlar, Kadıköy Moda Sahili'nde yoğunluk oluşturdu. Kimileri maske takarak kurallara uyarken, kimileri ise maskesiz şekilde sahilde yürüyüş yaptı.Son günlerde İstanbul genelinde etkisini artıran Koronavirüs salgınına rağmen Kadıköy Moda Sahili akşam saatlerinde doldu taştı. Haftanın son gününde Koronavirüs salgınını unutan vatandaşlar sahile akın etti. Kimileri çimlere uzandı, kimileri ise kayalıklarda oturarak denizi seyretti. Çok sayıda vatandaş maske takarken, maskesiz şekilde yürüyüş yapanlar dikkat çekti. Sahilde yaşanan yoğunluk havadan da görüntülendi.

İstanbul, Kadıköy, Moda, DHA, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MODA SAHİLİ'NDE DİKKAT ÇEKEN KALABALIK - Son Dakika

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