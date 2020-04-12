Moda sahili sokağa çıkma yasağından sonra yunuslara kaldı - Son Dakika

Korona virüsle mücadele kapsamında 30 büyük il ve Zonguldak 'ta haftasonu boyunca sürecek sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasağın ardından boş kalan Kadıköy Moda sahili yunuslara kaldı. Moda açıklarında yüzen yunuslar kuyruklarını suya vurarak balık avladı. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük beğeni topladı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı