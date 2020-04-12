Moda sahili sokağa çıkma yasağından sonra yunuslara kaldı - Son Dakika

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Moda sahili sokağa çıkma yasağından sonra yunuslara kaldı
6 saat önce
Moda sahili sokağa çıkma yasağından sonra yunuslara kaldı Yunusların kuyruklarını suya vurarak balık avlaması böyle görüntülendi Korona virüsle mücadele kapsamında ilan edilen sokağa çıkma yasağından sonra, Kadıköy Moda sahili yunuslara kaldı.
Moda sahili sokağa çıkma yasağından sonra yunuslara kaldı
Yunusların kuyruklarını suya vurarak balık avlaması böyle görüntülendi
İSTANBUL - Korona virüsle mücadele kapsamında ilan edilen sokağa çıkma yasağından sonra, Kadıköy Moda sahili yunuslara kaldı. Yunusların kuyruklarını suya vurarak balı avladığı görüldü. Sosyal medyada paylaşılan o anlar büyük beğeni topladı.
Korona virüsle mücadele kapsamında 30 büyük il ve Zonguldak'ta haftasonu boyunca sürecek sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasağın ardından boş kalan Kadıköy Moda sahili yunuslara kaldı. Moda açıklarında yüzen yunuslar kuyruklarını suya vurarak balık avladı. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük beğeni topladı.
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 10:17 Kaynak: İHA
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