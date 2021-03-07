Moda Sektörünü Hedefleyen Gençlere Tavsiyeler!

Moda Tasarım ve Danışmanlık Kurucusu Niyazi Erdoğan, moda sektörünü hedefleyen gençlere tavsiyelerde bulundu.

Gençlere öncelikle kendilerini çok iyi bilip, artılarını ve eksilerini öğrenip, kişisel analizlerini yapmaları gerektiğini böylelikle potansiyellerinin iyi şekilde yansıtabileceklerini söyledi.

Okumak, gezmek ve araştırma yapmak dışında içinde bulunduğu toplumu ve karşısındaki insanı çok iyi tanıyıp,analiz etmesi gerektiğini belirten Erdoğan, bir kere tasarımcı olduğunuz zaman işin içerisine kendinizi, kendi kişiliğinizi koyuyorsunuz" dedi.