Moda Tasarım Teknolojileri Beceri Yarışmasında Gençler Hünerlerini Sergileyecek

Hazır giyim sektörünün en önemli ihtiyacı olan nitelikli teknik eleman konusunun önemine ve meslek liselerinin sektör için üstlendiği önemli role dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirilen yarışmaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Moda Tasarım Teknolojileri Alanı Kadın Giyim Modelistliği dalında eğitim alan öğrenciler katılacak. Kendi geleceklerini ve kariyer planlarını yetenekleri ile belirleyecek olan öğrenciler için düzenlenecek Moda Tasarım Teknolojileri Beceri Yarışmasında, toplamda 55 bin TL'lik para ödülü verilecek.

Zamana Karşı Yarışıp Becerilerini Sergileyecekler

Milli Eğitim Bakanlığının 2023 Eğitim Vizyonu ile mesleki ve teknik eğitimde dönüşüm kapsamında desteklediği ve Ticaret Bakanlığının onayları ile İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) tarafından düzenlenen yarışmaya, İstanbul'dan 53 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden 212 öğrenci katılacak. Yarışmada genç yetenekler, bir yandan becerilerini sergilerken bir yandan da zamana karşı yarışacaklar.

İHKİB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gültepe konuyla ilgili olarak: "Ülkemizin ve moda endüstrimizin üretimde yeni bir sıçrama hamlesi yapabilmesi için mesleki eğitime daha çok odaklanmak zorundayız.

Sektörümüzün ihtiyaç duyduğu modelistleri, tasarımcıları yetiştiren okullara desteğimiz tam. Ancak mesleki eğitimi daha cazip hale getirmeliyiz. Bu konuda da öncülük yapıyoruz. Meslek liselerimizdeki öğrencilerimiz arasında Moda Tasarım Teknolojileri Beceri Yarışmasını başlattık. Milli Eğitim ve Ticaret Bakanlıklarımızın desteklediği yarışmanın ilkini geçen yıl gerçekleştirdik. Bu yıl 17 – 18 Nisan'da ikincisini düzenleyeceğiz. Yarışmaya İstanbul'da moda tasarım teknolojileri alanında eğitim veren 53 okulumuzdan öğrenciler katılacak. Gençler üçerli takımlar halinde yarışacaklar. Elbette başarının bir ödülü olması gerekiyor. Yarışmada birinci olan takım 20 bin lira para ödülü kazanacak. İkinciye 15 bin, üçüncüye 10 bin TL ödül verilecek."Jüri özel ödülü" ve "en iyi takım çalışması" ödülüne değer görülenler de 5'er bin TL'nin sahibi olacak.

Derece elbette önemli ama her şey değil. Bana göre yarışmaya katılan tüm gençlerimiz kazanacak. Çünkü rekabeti yaşayacaklar. Sektörün beklentilerini öğrenecekler. Çalışma hayatına bir adım daha yaklaşacaklar.

Şahsım ve yönetim kurulum adına hepsine şimdiden başarılar diliyorum. Öğrencilerimizi yetiştiren öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyorum. Yarışmanın organizasyonunda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." açıklamasını yaptı.

Sektörün İtici Gücü Meslek Liseleri

Hazır Giyim Sektöründe Türkiye'nin en büyük gereksinimlerinden biri olan ve sektöre yüksek katma değer sağlayan "nitelikli teknik eleman" konusuna dikkat çekmek için İHKİB ve MEB özel desteği ile başlatılan proje, meslek lisesinden mezun teknik elemanların sektördeki önemini vurgulamayı hedeflemektedir. Meslek liseleri, kağıt üzerindeki hayalleri gerçeğe dönüştüren "kadın giyim modelistliği" bölümü öğrencilerinin, mezun olduklarında hızlı bir şekilde sektöre geçiş yaparak kariyer hayatına adım atmalarına imkan sağlamaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre geçtiğimiz yıl Moda Tasarım Teknolojileri Alanı, Kadın Giyim Modelistliği dalında 2.772 öğrenci mezun olmuştur. Sanayi dönüşümünün ülkemiz üzerinde oluşturacağı potansiyel etkiler düşünüldüğünde yetenekleri ile öne çıkan bu öğrencilerimizin istihdam sürecine hızlıca adaptasyonlarının sağlanmasında meslek liselerinin katkısı büyük önem taşımaktadır.Bu sebeple İHKİB, MEB ile birlikte meslek liselerini ülke genelinde desteklemeye devam edecektir.

Yarışma ve Ödül Töreni Nisan'da

İstanbul'da bulunan 53 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin Kadın Giyim Modelistliği dalında eğitim alan 11. ve 12. sınıf öğrencilerinin katılacağı, birincinin 20.000, ikincinin 15.000 ve üçüncünün 10.000 TL, ödül alacağı yarışmada"Jüri özel ödülü" ve "en iyi takım çalışması" ödülüne değer görülenler de 5'er bin TL'nin sahibi olacak. Ödül töreni 17-18 Nisan 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Gruplar halinde yarışmaya katılacak olan genç modelistler, kendilerine verilen süre içerisinde, giysileri sıfır hata ile eksiksiz dikmek için yarışacaklar.