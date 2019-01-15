Moda tasarımcılığını bırakıp çiftçi oldu
1 saat önce
Nişantaşı'nda moda tasarım atölyesi bulunan Nevin Yüncü, kızı için döndüğü memleketi Tekirdağ'da 15 yıldır çiftçilik yapıyor.
Nişantaşı'nda moda tasarım atölyesi bulunan Nevin Yüncü, kızı için döndüğü memleketi Tekirdağ'da 15 yıldır çiftçilik yapıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 10:54
Nişantası'nda Moda Tasarım Atölyesi Olan Kadın, Kızı İçin Memleketine Dönerek Çiftçilik Yapmaya Başladı
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