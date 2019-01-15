Son Dakika Haberleri: Moda tasarımcılığını bırakıp çiftçi oldu

Moda tasarımcılığını bırakıp çiftçi oldu

1 saat önce

Nişantaşı'nda moda tasarım atölyesi bulunan Nevin Yüncü, kızı için döndüğü memleketi Tekirdağ'da 15 yıldır çiftçilik yapıyor.

Moda tasarımcılığını bırakıp çiftçi oldu, System.String[]
Nişantaşı'nda moda tasarım atölyesi bulunan Nevin Yüncü, kızı için döndüğü memleketi Tekirdağ'da 15 yıldır çiftçilik yapıyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 10:54 

Ekonomi
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