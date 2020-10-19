Moda tasarımcısından Boyner'e özel sonbahar-kış koleksiyonu - Son Dakika

Moda tasarımcısı Selma Çilek, Boyner'e özel sonbahar-kış sezonunun trendlerini yansıtan yeni bir koleksiyon hazırladı.60 parçadan oluşan koleksiyon markanın mağazaları ve internet sitesinden satışa sunuldu.

Dünyaca ünlü markaların koleksiyonlarının yanı sıra Türkiye'nin en sevilen markalarını ve tasarım parçalarını kadınlar ile buluşturduğunu hatırlatan Boyner, yeni bir iş birliğine imza attığını açıkladı. Markadan yazılı yapılan açıklamada, moda tasarımcısı Selma Çilek'in Boyner'e özel hazırladığı SELMACILEK X BOYNER koleksiyonunun satışa çıktığı aktarıldı. Koleksiyonun kazaklar, kabanlar, vegan deri grubu, elbiseler, parkalar ve pantolonlar olmak üzere 60 parçadan oluştuğu belirtildi.

KOLEKSİYONDA 15 PARÇA VEGAN DERİ GRUBU VAR

Açıklamanın devamında, "Koleksiyon deri, hazır giyim ve dış giyim olarak 3 kategoriden oluşuyor. Tamamı vegan olan 15 parçadan oluşan deri ürünler zamansız stillere cevap verirken, Selma Çilek'in imzası haline gelen parkalar ve kabanlar da koleksiyonda güçlü bir şekilde yer alıyor. Hazır giyim kategorisinde ise birbiri ile kombinlenen ceket, bluz, pantolon ve eteklerin yanı sıra desenli elbiseler ile her ortamda dikkat çekecek kesimde elbiseler ön plana çıkıyor" denildi.

Yeni koleksiyonun; Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş ve Rize'deki toplam 24 Boyner mağazada ve boyner.com.tr'de satışta olduğu duyuruldu