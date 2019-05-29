Moda tasarımı öğrencileri Avrupa'da eğitim aldı
1 saat önce
Erasmus kapsamında hazırlanan proje ile Küçükçekmece Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Moda Tasarımı öğrencileri Avrupa'da, 'Kadın Giysi Kalıpları Hazırlama' eğitimi aldı.
Erasmus kapsamında hazırlanan proje ile Küçükçekmece Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Moda Tasarımı öğrencileri Avrupa'da, 'Kadın Giysi Kalıpları Hazırlama' eğitimi aldı.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 04:43
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