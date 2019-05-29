Son Dakika Haberleri: Moda tasarımı öğrencileri Avrupa'da eğitim aldı
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Moda tasarımı öğrencileri Avrupa'da eğitim aldı

1 saat önce

Erasmus kapsamında hazırlanan proje ile Küçükçekmece Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Moda Tasarımı öğrencileri Avrupa'da, 'Kadın Giysi Kalıpları Hazırlama' eğitimi aldı.

Moda tasarımı öğrencileri Avrupa'da eğitim aldı, System.String[]
Erasmus kapsamında hazırlanan proje ile Küçükçekmece Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Moda Tasarımı öğrencileri Avrupa'da, 'Kadın Giysi Kalıpları Hazırlama' eğitimi aldı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 04:43 
Erasmus, Moda, Avrupa, Ekonomi
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