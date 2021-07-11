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KADIKÖY- MODA TRAMVAY HATTINDA 6 AYDA 20 SAATLİK HATALI PARK ENGELİ; KÖFTE YEMEYE GİDEN BİLE VAR - Son Dakika

KADIKÖY- MODA TRAMVAY HATTINDA 6 AYDA 20 SAATLİK HATALI PARK ENGELİ; KÖFTE YEMEYE GİDEN BİLE VAR

11.07.2021 11:10

Kadıköy-Moda seferini yapan tramvay hattında hemen hemen her gün yanlış park nedeniyle seferler duruyor.

Kadıköy- Moda seferini yapan tramvay hattında hemen hemen her gün yanlış park nedeniyle seferler duruyor. Vurdumduymaz sürücüler nedeniyle 2021'in ilk 6 ayında toplam 20 saat seferler aksadı. DHA ekibi gelişi güzel park yüzünden duran seferlere şahit oldu. Hatalı park nedeniyle tramvay seferleri durdu, vatman inerek sürücüleri aradı. Hattın bulunduğu güzergahta dükkan sahibi olan Ercan Yıldız, 2-3 gün önce bir sürücü aracını bıraktı gitti. Aracı çekmeye çalıştık çekemedik. Yaklaşık bir saat kadar tramvay gidemedi. Aracın sahibi bırakıp köfteciye yemek yemeye gitmiş diye konuştu.

VATMANLAR YANLIŞ PARKI YAPAN SÜRÜCÜLERİ ARIYOR

Özellikle 65 yaş üstü kişilerin kullandığı Kadıköy-Moda yani T3 tramvay hattı, günde 78 sefer yapıyor. Uzun yıllardır kullanımda olan tarihi sayılabilecek tramvay hattında, ray üzerine yapılan araç parkları seferleri aksatıyor. Raylara yapılan parkların yanı sıra belirlenen duba ve sarı çizgiler çevresinde yapılan yanlış park etmeler de seferleri aksatabiliyor. Bu gibi durumlarla sık sık karşılaşan vatmanlar, tramvaydan inerek yanlış park eden sürücüleri arıyor. Sürücü bulunmazsa, aracın çekilmesi için trafik ekiplerine haber veriliyor.

OCAK-HAZİRAN AYLARI ARASINDA SEFERLER 1200 DAKİKA AKSADI

Metro İstanbul'dan edinilen bilgiye göre, 2021 yılının Ocak ayından Haziran ayına kadar seferlerde tam 1200 dakikalık aksama yaşandı. Dakika olarak en düşük sefer aksaklığı 80 dakika ile Nisan ayında yaşanırken, en yüksek sefer aksaklığı 380 dakika ile Haziran ayında yaşandı.

20 DAKİKADA BİTECEK SEFERİN 40 DAKİKADA BİTMESİ ÇOK BÜYÜK BİR KAYIP

DHA kamerasına gelişi güzel park yüzünden duran seferler yansıdı. Hatalı park nedeniyle tramvay seferleri durdu, vatman inerek sürücüleri aradı. Metro İstanbul Genel Müdürü Özgür Soy, hattın daha çok turistik amaçlı olduğunu belirtirken, Günde 78 tane sefer yapıyor bu hat. Keyifli bir hat dedim ama bu hattın keyfini yanlış park etme kaçırıyor. Haftada 2-6 arasında böyle vaka yaşanıyor. Bazıları kısa sürede çözülüyor, makinistimiz hemen müdahale ediyor şoförü bulmaya çalışıyor hat üzerinde ama bazılarına ulaşamıyor. Çekici çağırıyor, çekici bekleniyor, bazen 40-50 dakikayı bulan zamanlar alıyor. 20 dakikada bitecek seferin 40 dakikada bitmesi çok büyük bir kayıp demek şeklinde konuştu.

40 DAKİKALIK AKSAMA OLURSA 78 SEFERDEN 5-6 SEFER AKSAMIŞ OLUYOR

Özgür Soy, 40 dakikalık aksamalar olursa 78 seferden 5-6 sefer aksamış oluyor bir gün içerisinde. Aslında hiçbir bahanesi yok. Raylı sistemlerin en büyük özelliği dakikliğidir, seferlerin saat gibi işlemesidir. İnsanlar baktığı zaman sefer saatine kaç dakika sonra orada olacağını bilir. Saniyesi saniyesine şaşmaz ama bu park eden araçlar yüzünden aksıyor dedi.

HATTIN ÜZERİNE PARK EDİP KÖFTE YEMEYE GİTMİŞ

Hattın bulunduğu güzergahta dükkan sahibi olan Ercan Yıldız, Bilinçsiz sürücüler park ediyor. Tramvayın çalışmadığını düşünüyorlar herhalde. Bazısı 5 dakika işim var hemen çıkacağım deyip gidiyor, bazısı 2 saat, 3 saat sonra geliyor. Bundan 2-3 gün önce, bir araç bıraktı gitti. Aracı çekmeye çalıştık çekemedik. Yaklaşık 1 saat kadar tramvay gidemedi. Aracın sahibi bırakıp köfteciye yemek yemeye gitmiş diye konuştu.

2 SAAT BEKLEYEN BİLE OLUYORDU

T3 tramvay hattının olduğu yerde börekçilik yapan Alp Palas, Daha önce çok denk geldim. Sarı çizgiler vardı. Sarı çizgilerin dışına park ettikleri zaman tramvay hiçbir şekilde geçiş yapamıyordu orada. 25 dakika bekleyen de var 10 dakika bekleyen de, çekici gelene kadar 2 saat bekleyen bile oluyordu şeklinde konuştu.

KADIKÖY- MODA TRAMVAY HATTINDA 6 AYDA 20 SAATLİK HATALI PARK ENGELİ; KÖFTE YEMEYE GİDEN BİLE VAR
KADIKÖY- MODA TRAMVAY HATTINDA 6 AYDA 20 SAATLİK HATALI PARK ENGELİ; KÖFTE YEMEYE GİDEN BİLE VAR
KADIKÖY- MODA TRAMVAY HATTINDA 6 AYDA 20 SAATLİK HATALI PARK ENGELİ; KÖFTE YEMEYE GİDEN BİLE VAR
KADIKÖY- MODA TRAMVAY HATTINDA 6 AYDA 20 SAATLİK HATALI PARK ENGELİ; KÖFTE YEMEYE GİDEN BİLE VAR
KADIKÖY- MODA TRAMVAY HATTINDA 6 AYDA 20 SAATLİK HATALI PARK ENGELİ; KÖFTE YEMEYE GİDEN BİLE VAR
KADIKÖY- MODA TRAMVAY HATTINDA 6 AYDA 20 SAATLİK HATALI PARK ENGELİ; KÖFTE YEMEYE GİDEN BİLE VAR

Tramvay, Kadıköy, Moda, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KADIKÖY- MODA TRAMVAY HATTINDA 6 AYDA 20 SAATLİK HATALI PARK ENGELİ; KÖFTE YEMEYE GİDEN BİLE VAR - Son Dakika


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