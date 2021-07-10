Moda ve Hazır Giyim Federasyonu Başkanlığına yeniden Hüseyin Öztürk seçildi

Moda ve Hazır Giyim Federasyonu (MHGF) 6. Olağan Genel Kurulu'nda, Hüseyin Öztürk oy birliği ile yeniden başkan seçildi.

MHGF'den yapılan açıklamaya göre, genel kurula Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Başkanı Orhan Turan ve Türkiye'nin dört bir yanından Federasyon üyesi dernek başkanları katıldı.

Tekstil, hazır giyim, moda, deri, deri konfeksiyon ve ayakkabı alanlarında 31 dernek ve 10 bine yakın firma ile Türkiye'nin en büyük bağımsız iş örgütlerinden olan MHGF, 6. Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirdi.

Açıklamada genel kurulda yaptığı konuşmaya yer verilen Moda ve Hazır Giyim Federasyonu Başkanı Hüseyin Öztürk, federasyonun gelecek dönemde Ege, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da bölge koordinatörlükleri kuracağını belirterek, şunları kaydetti:

"Hazır giyimde standart ürün üretiminin Anadolu'ya gitmesi, büyükşehirlerde ise daha çok tasarım ve nitelikli ürünlerin kalması gerekiyor. 4-5 yıldır kanaat önderlerinin de katkısı ile bunu yapmaya çalışıyoruz. Diyarbakır gibi birçok Anadolu şehrinde ihtisas organize sanayi bölgeleri oluştu. Bu çok sevindirici bir gelişme. Çünkü bu, büyükşehirlerin standart ürünlerden arınması ve Anadolu'dan istihdam için büyükşehirlere göçün durdurulması demek. Bu aynı zamanda büyükşehirlerin kısmen rahatlaması ve planlı kümelenmenin daha standartlara uygun hale gelmesini sağlamak demek. Bu kapsamda kapsayıcı toplantılar da yaparak Batı'nın bilgi birikimini Anadolu'ya işlemek istiyoruz. Buna yeni dönemde ağırlık vereceğiz. Anadolu'da rekabet eden şehirler değil, çözüm üreten partner şehirler oluşturmamız lazım."

Öztürk, sektörde aile şirketlerinin ağırlıkta olduğunu, bu şirketlerin kurumsal yapıya dönüşmesi gerektiğini ifade ederek, "Ortaklık, işbirliği ve güç birliği projelerini artıracağız. Belki ortak bir Ar-Ge, ortak bir hammadde üretimi yapılabilir." dedi.

Avrupa Birliği'ne (AB) Türkiye'den gerçekleştirilen ihracatın arttırılması gerektiğine de vurgu yapan Öztürk, "Avrupa'ya daha ağırlıklı ürün satan ülke haline gelmeliyiz. Bu konuda çok ciddi girişimlerimiz olacak." diye konuştu.

"Türkiye'nin 2021 yılının ilk yarısında ihracatta yakaladığı başarılara, tekstil sektörü öncülük etti"

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ise programda yaptığı konuşmada, haziran ayı ihracatında tarihi bir performans yaşanarak, Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracatının gerçekleştiğine dikkati çekerek, "Son 12 ayda 199,6 milyar dolar ihracat ile yıllık ihracat hedefimizi şimdiden aştık. 2021'in ilk yarısında 27 sektörümüzden 25'i, ihracatını bir önceki yılın aynı dönemine göre artırmayı başardı. Türkiye'nin 2021 yılının ilk yarısında ihracatta yakaladığı bu başarılara, güçlü altyapısı, yüksek tecrübesi ile Türkiye'nin marka sektörleri arasında yer alan, tekstil sektörü öncülük etti." ifadelerini kullandı.

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan da ilk çeyrekte yakalanan büyümenin sürdürülebilir olması için, yapılması gerekenler olduğunu belirterek, "İhracat rakamlarında rekor artışın birim maliyetlere de yansıması, yüksek teknoloji kullanan-markalı ürünler ile yüksek katma değer yaratmasını sağlamak için de yeni bir dönüşüm kaçınılmaz görünüyor." değerlendirmesinde bulundu.