Moda ve hazır giyim sektörü temsilcileri Mardin'de buluştu - Son Dakika

Türkiye Moda ve Hazır Giyim Federasyonu (MHGF) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Öztürk, "Büyükşehirlerde sıkışan hazır standart ürünlerin 6. bölgeye geçmesinin çok anlamlı olduğunu düşünüyoruz. Göçü ve işsizliği de önleyecek, gelecekte istihdamı da artıracak. 6. bölgede üretimin, istihdamın olması aynı zamanda huzurun olması demek." dedi.

Öztürk ve federasyonun yönetim kurulu üyeleri, sektör temsilcileri ile Mardin'de bir kafede düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

Toplantıda, federasyon üyesi Gaziantep Penye Konfeksiyon ve İmalat Hazır Giyim Derneği (PENKON) ile Mardin Tekstil Sanayicileri Derneği arasında pazarlama konusunda iş birliği protokolü imzalandı.

Öztürk, protokolün ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, tekstil, hazır giyim moda, deri, deri konfeksiyon ve ayakkabı alanında 32 dernek ve 10 bini aşkın firmayı barındıran bir federasyon olarak Türkiye'nin dört bir yanından yaklaşık 80 kişilik ekiple Mardin'e gelmenin mutluğunu yaşadıklarını belirtti.

Gaziantep ve Mardinli üreticiler arasında iş birliği protokolü imzalanmasının önemine değinen Öztürk, "Gaziantep'in ticari potansiyeli oldukça yüksek. Mardin'de de hazır giyimin gelişmesi ve ciddi bir kümelenme söz konusu. Buranın aynı zamanda 6. bölge olmasının avantajı da yüksek. Gaziantep'in ticari potansiyeli ile Mardin'in üretim potansiyelini bir araya getirecek, birbirleriyle rekabet eden değil, dayanışma gösterecek partner şehirlerden ilkini sektörümüz içinde gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

"Sektör, yeniden toparlanma sürecini hızlandıracak"

Öztürk, Türkiye'de 33 milyar dolarlık ihracat hacmi olan, aynı zamanda kendi tüketimi ve yakın pazarlarla yaklaşık 80 milyar dolar artı değer oluşturan sektörün ihracat, üretim ve istihdama önemli katkı sağladığına işaret ederek, salgından sonra bir toparlanma sürecine girdiklerini söyledi.

Bu sene de Rusya- Ukrayna savaşının başladığını ifade eden Öztürk, "Başlangıçta Rusya pazarı bizi önemli ölçüde etkiledi. İstanbul'da bazı bölgelerimizi, Anadolu'da da üretim anlamında bazı bölgeleri etkiledi fakat bu oturdukça inanıyorum ki sektör yeniden toparlanma sürecini hızlandıracak." dedi.

Öztürk, özellikle 6. bölgedeki üretimin ve yatırımların artmasının istihdam, üretim ve ihracata da ciddi katkı sağlayacağına dikkati çekerek, "Büyükşehirlerde sıkışan hazır standart ürünlerin 6. bölgeye geçmesinin çok anlamlı olduğunu düşünüyoruz. Göçü ve işsizliği de önleyecek, gelecekte de istihdamı artıracak. Kendi içerisinde huzur bulan kentlerimiz oluşacak. 6. bölgede üretimin, istihdamın olması aynı zamanda huzurun olması demek." şeklinde konuştu.

Mardin'de bir defile yapmayı planladıklarını anlatan Öztürk, eylül ya da ekim ayında düzenlenecek defileyle ilgili çalışmalara başladıklarını kaydetti.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Birkan Tatlısöz, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar ve Mardin OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nasır Duyan ile sektör temsilcileri katıldı.