Moda yarışmasıyla tanınan isim mankenlik ajansı kurdu

Televizyonda yayınlanan bir moda programında yer alan Can Toprak, mankenlik ajansı kurduğunu duyurdu.

Oyuncularının her biri sosyal medya fenomeni olan 'Kolej Rüyası' dizisinde yer alan Can Toprak, modellik ajansını kurdu. Bir moda yarışmasıyla dikkatleri üzerine çeken Toprak, "Mankenlik, kariyer yolculuğumda her zaman ilk sırada olacak. Büyük hayallerim var. Dünya çapında işler yapmak, dünyaca ünlü markalarla çalışmak istiyorum. Ajans kurmak da bunun ilk adımı. Çok mutlu ve bir o kadar da heyecanlıyım. Yıllardır hayalini kurduğum, üzerinde çalıştığım birçok proje var. Bunları bir bir hayata geçireceğim. Yakında güzel sürprizlerim olacak." - İSTANBUL