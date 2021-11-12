Üye Girişi
MODACI BAHAR KORÇAN'A VEDA - Son Dakika

MODACI BAHAR KORÇAN'A VEDA

12.11.2021 17:09

İstanbul'da hayatını kaybeden Modacı Bahar Korçan son yolculuğuna uğurlandı.

İstanbul'da hayatını kaybeden Modacı Bahar Korçan son yolculuğuna uğurlandı.

Türkiye'nin başarılı moda tasarımcılarından Bahar Korçan önceki gün 57 yaşındayken İstanbul'da hayatını kaybetti. Yumurtalık kanseri nedeniyle hayatını kaybeden Bahar Korçan'ın naaşı, sevenleri tarafından Teşvikiye Camii'nde omuzlarda musalla taşına getirildi. Cenaze törenine Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Meltem Cumbul, Yonca Evcimik, Demet Akbağ ve Uğurkan Erez'in de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi katıldı. Korçan'ın kızı Lal Korçan ve yakınları taziyeleri kabul etti. Zaman zaman ayakta durmakta zorlanan yakınları, gözyaşlarını tutamadı. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından helallik istendi. Bahar Korçan'ın naaşı sevenleri tarafından omuzlarda cenaze aracına taşındı. Bahar Korçan'ın naaşı Beykoz Gazi Yunus Mezarlığı'na defnedilmek üzere götürüldü. Sevenleri Bahar Korçan'ın naaşını alkışlarla uğurladı.

BİR ANLAMDA KURTULDU DİYE DÜŞÜNÜYORUM

Cenazeye katılan şarkıcı Yonca Evcimik, 1993'ten beri arkadaşız kardeşiz. Birlikte çok çalıştık, çok cesur işler yaptık. Bahar Korçan moda dünyasına çok büyük ivme kazandırmış, çok başarılı işlere imza atmış, çok özel bir insan. Bir anlamda kurtuldu diye düşünüyorum, bu hastalığından dolayı. 2 gün önce konuştuk, şaka olsun diye 'yeter dedim bıktım senin şu kanserinden', o da 'Ben de bıktım bu son olsun inşallah' dedi diye konuştu.

ÇOK UĞRAŞTI, ÇOK ÇABALADI, BU KADAR DİRENEBİLDİ

Oyuncu Demet Akbağ, Eve kapanmamız sebebiyle uzun süredir görmüyordum Bahar'ı. Son durumunu biliyordum hastalığının. Çok uğraştı, çok çabaladı, bu kadar direnebildi. Çok özel, çok yaratıcı ve melek gibi kalbi olan bir insandı. Çok erken kaybettik dedi.

10 GÜN ÖNCE SANKİ BANA VEDA ETTİ ANLAMAMIŞIM

Modacı Uğurkan Erez Çok iyi bir dosttu. 87 yılından beri dostuz. Hiç ayrılmadığım bir dostum. Aramızda hiç rekabet olmadı çünkü bizim camiaya o kadar çok şey yapmıştı ki. Çok katkısı olan dost. 10 gün önce konuştuk. Sanki bana veda etti, o gün anlamamışım o zaman. Beni arayıp 'Sesini duymak için aradım' dedi şeklinde konuştu.

MODACI BAHAR KORÇAN'A VEDA
MODACI BAHAR KORÇAN'A VEDA
MODACI BAHAR KORÇAN'A VEDA
MODACI BAHAR KORÇAN'A VEDA
MODACI BAHAR KORÇAN'A VEDA
MODACI BAHAR KORÇAN'A VEDA
MODACI BAHAR KORÇAN'A VEDA
MODACI BAHAR KORÇAN'A VEDA
MODACI BAHAR KORÇAN'A VEDA
MODACI BAHAR KORÇAN'A VEDA

DOST Partisi, Bahar Korçan, İstanbul, Cenaze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MODACI BAHAR KORÇAN'A VEDA - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

En kritik haftalarda forma giyemiyor! İşte Altay Bayındır'ın kaçıracağı maçlar 17:28 En kritik haftalarda forma giyemiyor! İşte Altay Bayındır'ın kaçıracağı maçlar Eski karısını öldürdükten sonra hamama giden katil zanlısı çapraz sorguda itiraf etti: Kafasına sıktım, ormana gömdüm 17:17 Eski karısını öldürdükten sonra hamama giden katil zanlısı çapraz sorguda itiraf etti: Kafasına sıktım, ormana gömdüm Başak Cengiz cinayetinde yasak olmasına rağmen samuray kılıcı satılması, gözleri e- ticaret sitelerine çevirdi 17:03 Başak Cengiz cinayetinde yasak olmasına rağmen samuray kılıcı satılması, gözleri e- ticaret sitelerine çevirdi
Galatasaray kararını verdi! Oğulcan Çağlayan'la yollar ayrılıyor 16:58 Galatasaray kararını verdi! Oğulcan Çağlayan'la yollar ayrılıyor Tarihi zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Binali Yıldırım, Türkiye'nin Aksakalı oldu 16:08 Tarihi zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Binali Yıldırım, Türkiye'nin Aksakalı oldu Yanlış teşhis konularak 6 aylık ömrün kaldı denildi 15:53 Yanlış teşhis konularak 6 aylık ömrün kaldı denildi
Türk Konseyi 8. Zirvesi'nde açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihi kararlara imza atacağız 15:38 Türk Konseyi 8. Zirvesi'nde açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihi kararlara imza atacağız Aykut Kocaman Süper Lig'e geri dönmeye hazırlanıyor 15:21 Aykut Kocaman Süper Lig'e geri dönmeye hazırlanıyor

Son Dakika Haberleri
17:27 En kritik haftalarda forma giyemiyor! İşte Altay Bayındır'ın kaçıracağı maçlar
17:18 Koronavirüse yakalanan Hakan Ural'dan günler sonra ilk fotoğraf geldi
17:02 Başak Cengiz cinayetinde yasak olmasına rağmen samuray kılıcı satılması, gözleri e- ticaret sitelerine çevirdi
17:00 Adamın burnundan giren parazit beynini yedi! 20 yıldır içeride yaşıyormuş
16:57 Galatasaray kararını verdi! Oğulcan Çağlayan'la yollar ayrılıyor
16:56 10'uncu kattan atlayan genç kızın üzerine düştüğü adam konuştu: Olayı hatırlamıyorum
16:25 Trenin altında 2 bacağını kaybeden adam, 1 kuruş dahi alamadı
16:23 UEFA'dan Galatasaray-Lokomotiv maçı itirazları hakkında açıklamalar geldi
16:21 Yıllarca ünlülerin arkasında çalan Mustafa Sayan isyan etti: Değer verdiler ama para vermediler
16:08 Tarihi zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Binali Yıldırım, Türkiye'nin Aksakalı oldu
Tüm Türkiye bu çobanı dinliyor! Koyunların arasında söylediği şarkı kulakların pasını sildi Tüm Türkiye bu çobanı dinliyor! Koyunların arasında söylediği şarkı kulakların pasını sildi         
17:31
Koronavirüse yakalanan Hakan Ural'dan günler sonra ilk fotoğraf geldi Koronavirüse yakalanan Hakan Ural'dan günler sonra ilk fotoğraf geldi         
17:19
Hatalı dönüş sebebiyle minibüs kaza yaptı: 10 yaralı Hatalı dönüş sebebiyle minibüs kaza yaptı: 10 yaralı         
17:13
Adamın burnundan giren parazit beynini yedi! 20 yıldır içeride yaşıyormuş Adamın burnundan giren parazit beynini yedi! 20 yıldır içeride yaşıyormuş         
17:01
10'uncu kattan atlayan genç kızın üzerine düştüğü adam konuştu: Olayı hatırlamıyorum 10'uncu kattan atlayan genç kızın üzerine düştüğü adam konuştu: Olayı hatırlamıyorum         
16:56
Başak Cengiz'i öldüren Can Göktuğ Boz, yarım saat elinde kılıçla sokakta dolaşmış Başak Cengiz'i öldüren Can Göktuğ Boz, yarım saat elinde kılıçla sokakta dolaşmış         
16:02
16 yıl evden dışarı adım atmadı! Direnişi günlerce konuşulan Hanım, canı pahasına yeniden eve kapanıyor 16 yıl evden dışarı adım atmadı! Direnişi günlerce konuşulan Hanım, canı pahasına yeniden eve kapanıyor         
15:41
Asgari ücretten vergi alınmaması gündemde! Asgari ücretten vergi alınmaması gündemde!         
15:32
Provokatif muz görüntüsü paylaşımında bulunan 45 yabancı uyruklu kişi sınır dışı ediliyor Provokatif muz görüntüsü paylaşımında bulunan 45 yabancı uyruklu kişi sınır dışı ediliyor         
15:07
Selin Ciğerci'nin yeni evinin kirası hayrete düşürdü Selin Ciğerci'nin yeni evinin kirası hayrete düşürdü         
15:03
Türkiye'ye Çinli otomotiv devi Chery'nin yeni modelleri geliyor Türkiye'ye Çinli otomotiv devi Chery'nin yeni modelleri geliyor         
14:31
Ayağına taş bağlanıp sulama kanalına atılan gencin katili babası çıktı Ayağına taş bağlanıp sulama kanalına atılan gencin katili babası çıktı         
14:21
Nihat Doğan, 2023 yılında HDP'den de siyasete girebileceğini açıkladı Nihat Doğan, 2023 yılında HDP'den de siyasete girebileceğini açıkladı         
13:51
Sinema çalışanı, salonda cinsel ilişkiye giren çiftçileri ifşa etti Sinema çalışanı, salonda cinsel ilişkiye giren çiftçileri ifşa etti         
12:13
4 yıl önce satın aldığı arsanın bir kısmı yola bir kısmı da belediyeye gitmiş 4 yıl önce satın aldığı arsanın bir kısmı yola bir kısmı da belediyeye gitmiş         
11:50
Mehmet Metiner apar topar yayını terk etti Mehmet Metiner apar topar yayını terk etti         
10:42
Yunanistan'dan savaş hazırlığı: Türkiye'yi bu füzelerle vuracağız Yunanistan'dan savaş hazırlığı: Türkiye'yi bu füzelerle vuracağız         
08:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2021 17:41:14. #1.12#
SON DAKİKA: MODACI BAHAR KORÇAN'A VEDA - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement