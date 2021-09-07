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Modacı Barbaros Şansal, 3 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika

Modacı Barbaros Şansal, 3 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı

07.09.2021 12:04
Modacı Barbaros Şansal, 3 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı, System.String[]

Modacı Barbaros Şansal, sosyal medyadaki paylaşımı nedeniyle "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini alenen aşağılama" suçundan yargılandığı davada 3 ay 22 gün hapis cezasına mahkum edildi.

Modacı Barbaros Şansal, sosyal medyadaki paylaşımı nedeniyle "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini alenen aşağılama" suçundan yargılandığı davada 3 ay 22 gün hapis cezasına mahkum edildi.

İstanbul 52. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan karar duruşmasına tutuksuz sanık Şansal katılmadı. Şansal'ı avukatı Efkan Bolaç, müşteki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ise Ela Ezgi Yelmen temsil etti.

Duruşmada söz alan Şansal'ın avukatı Bolaç, bilirkişi raporunun eksik ve yanlış olduğunu belirterek, "Müvekkilimin sözü olan kelime hakaret olarak alınmıştır. Müvekkilim kadın terzisidir. Bu beyanı yanlış bir şekilde yorumlanmıştır. Her türlü şüpheden uzak kalınarak karar verilmelidir. Müvekkilim söylemiş olduğu sözler olsa olsa ağır bir eleştiridir. Kesinlikle hakaret içeren sözler değildir. Beraatini, aksi takdirde lehine hükümlerin uygulanmasını isteriz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Yelmen ise şikayetlerinin devam ettiğini ifade ederek, sanığın cezalandırılmasını istedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Şansal'ı "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini alenen aşağılama" suçundan 3 ay 22 gün hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme, oluşa ve kapsama göre sanığın cezasında yasal ve takdiri bir artırım ile indirim uygulanmamasına karar verirken sanığın adli sicil kaydına göre önceye dayalı mahkumiyeti olduğundan "Hükmün açıklanmasının geri bırakılması" maddesinin uygulanmasına yer olmadığına hükmetti.

Sanığın adli sicil kaydına göre önceye dayalı 3 aydan fazla hapis cezasını gerektirir mahkumiyeti olduğundan hapis cezasının ertelenmesine yer olmadığına karar veren mahkeme, aynı nedenle kısa süreli hapis cezasının para cezasına çevrilmesi gibi bir yaptırıma çevrilmesine de yer olmadığını kararlaştırdı.

Şansal'ın daha önce İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanıp hapis cezasına mahkum edildiğini ve bu cezanın da 7 Kasım 2017'de kesinleştiğini bildiren mahkeme, Şansal'ın tekrarlayan suç işlediğinden, hükmolunan cezasının mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine, ayrıca mükerrir hakkında cezanın infazından sonra denetimli serbestlik uygulanmasına hükmetti.

-İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Basşavcılığınca hazırlanan iddianamede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı tarafından Barbaros Şansal hakkında suç duyurusunda bulunulması üzerine soruşturmaya başlandığı belirtilmişti.

Şikayet dilekçesinde Şansal'ın, Twitter isimli sosyal paylaşım sitesi üzerinden 1 Aralık 2017'de video paylaştığı, bu videoda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kişilik haklarına saldırı kastıyla şeref, haysiyet ve onuruna yönelik hakaret, saldırı ve iftira da bulunduğu ifade edilmişti.

Savcılık, hazırladığı iddianamede, Şansal'ın "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini alenen aşağılama" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapsini talep etmişti.

Şansal daha önce 6 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılmıştı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosunca, sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle Şansal hakkında "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçundan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istemiyle iddianame düzenlemişti.

İddianamenin gönderildiği İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesi, ilk duruşmanın 16 Mart'ta yapılmasını ve Şansal'ın tutukluluk halinin devamını kararlaştırmıştı. Şansal, avukatının tutukluluğa yaptığı itirazın kabul edilmesi üzerine tahliye edilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, yılbaşı gecesi paylaştığı videodaki sözleri nedeniyle modacı Şansal hakkında "Türk milletini ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni alenen aşağılama" suçundan da 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

İddianamede, Şansal'ın "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan yargılandığı davanın dosyasıyla birleştirilmesi istemiyle aynı mahkemeye gönderilmiş, mahkemece birleştirme kararı verilmişti.

İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesi 1 Haziran'da verdiği kararında, sanık Şansal hakkında Twitter paylaşımları nedeniyle "halkın bir kesimini din, mezhep farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçunu işlediği gerekçesiyle açılan kamu davasında, sanığın üzerine atılı suçu işlediğine dair her türlü şüpheden uzak cezalandırmaya yeter kesin nitelikte delil bulunmadığı gerekçesiyle bu suçtan beraatine karar vermişti.

Sanık Şansal'ın üzerine atılı "Türk milletini ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni alenen aşağılama" suçunu işlediği gerekçesiyle 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasını kararlaştıran mahkeme, sanığın duruşmadaki olumlu halini dikkate alarak cezanın 6 ay 20 güne indirilmesine hükmetmişti.

Sanık Şansal'ın cezasını erteleyen mahkeme, denetim süresinin 1 yıl olarak belirlenmesini ve sanık hakkında verilen adli kontrol kararının kaldırılmasını kararlaştırmıştı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf) 2. Ceza Dairesi, sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle yargılandığı davada, "Türk milletini ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni alenen aşağılama" suçundan 6 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılan Şansal'ın cezasını onamıştı.

Recep Tayyip Erdoğan, Barbaros Şansal, cumhurbaşkanı, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Modacı Barbaros Şansal, 3 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika


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