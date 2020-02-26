Modacı Barbaros Şansal darp edildiği gerekçesiyle açılan davasına katıldı - Son Dakika

Atatürk Havalimanı'nda "b boğul Türkiye" sözleri nedeniyle gözaltına alınacağı esnada darp edilen ünlü modacı Barbaros Şansal'ın davasının görülmesine devam edildi. Şansal duruşmanın bitmesinin ardından yaptığı açıklamada "elimde bir kandil adalet arıyorum" dedi.

Ünlü modacı Barbaros Şansal 2016 yılını 2017 yılına bağlayan gece sosyal medya hesabından yaptığı bir video paylaşımında 'b boğul Türkiye' sözleri nedeniyle büyük tepki toplamıştı. Tepkilerin ardından Şansal hakkında gözaltı kararı verilmişti. 2 Ocak 2017'de Kıbrıs'tan İstanbul Atatürk Havalimanı'na inen uçağından çıktığı esnada Şansal onlarca kişi tarafından darp edilmişti. Başlatılan soruşturma kapsamında olaya karışan 13 kişinin havalimanında yer hizmetleri personeli olduğu tespit edilerek dava açılmıştı. Bakırköy 26. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın 3. celsesinde müşteki Barbaros Şansal ile taraf avukatları hazır bulundu.

"ARBEDE YAŞANDI"

Duruşmada tanık olarak dinlenen polis Kemal Hilmi Sevinç, olay günü Atatürk Havalimanı'nda gece nöbetinde olduğunu söyleyerek "Kıbrıs'tan müştekinin de içinde bulunduğu uçağın geleceği söylendi. Güvenlik şubeden gelip Barbaros Şansal'ın alınacağı ancak bizim de eşlik etmemiz gerektiği aktarıldı. Uçağın iniş yaptığı esnada yer hizmetleri görevlileri beklemeye başladı. Barbaros Şansal merdivenlerden inmeye başladığı esnada kalabalık bir grup ile arbede yaşandı. Daha sonra güvenlik şubesindeki görevliler müştekiyi alıp araca götürdü" dedi.

UÇAĞIN İÇİNDE DE TARTIŞMA YAŞANMIŞ

Tanık Onur Sarı ise kabin memuru olarak çalıştığını söyleyerek "Olay günü uçak havalandıktan sonra içeride bağrış sesleri duydum. Barbaros Şansal'a birkaç kişinin uçak içinde bağırdığını gördüm. Ama darp olayı olmadı" dedi. Tanık Sarı uçak iniş yaptıktan sonra yaşananları ise görmediğini söyledi.

ÜNLÜ MODACI YILDIRIM MAYRUK TANIK OLARAK DİNLENECEK

Mahkeme olay günü Barbaros Şansal ile aynı uçakta olan ünlü modacı Yıldırım Mayruk'un tanık olarak dinlenmesi ve eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

"ELİMDE BİR KANDİL ADALET ARIYORUM"

Duruşmanın bitmesinin ardından Barbaros Şansal davasıyla ilgili "Elimde bir kandil adalet arıyorum gördüğünüz gibi bir Çağlayan'da, bir Bakırköy'de bir İzmir'de. Adalet, tek dileğimiz hukukun üstünlüğü, acil ve adil adalet herkes için" şeklinde konuştu.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Barbaros Şansal müşteki, 13 kişi ise şüpheli olarak yer almıştı. İddianamede ünlü modacı hakkında 'b boğul Türkiye' sözleri nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı kararı verildiği aktarılmıştı. Şansal'ın 2 Ocak 2017'de Kıbrıs'tan Atatürk Havalimanı'na geldiği ve ekip otosuna bindirileceği sırada hava limanında yer hizmeti sağlayan şirket personelleri tarafından darp edildiği de iddianamede belirtilmişti. Personellerin burada ayrıca Barbaros Şansal'a cinsiyetçi, ayrımcı ve sinkaflı küfürler ettiği ve 'buradan çıkamayacaksın, seni öldüreceğiz' şeklinde tehdit cümleleri kurduğu da açıklanmıştı. Barbaros Şansal'ın şikayetçi olduğunun da ifade edildiği iddianamede, personellerin suçlamaları kabul etmediği anlatılmıştı. İddianamede 13 şüphelinin 'basit yaralama', 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından 5 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

(İHA)