Son Dakika Haberleri: Modacı Güler Baysal'dan güzel giyinmenin sırları
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Modacı Güler Baysal'dan güzel giyinmenin sırları

7 saat önce

Genç modacı Güler Baysal, moda ile ilgili tüyolar verirken kadın giyiminin inceliklerini paylaştı.

Modacı Güler Baysal'dan güzel giyinmenin sırları, System.String[]

Genç modacı Güler Baysal, moda ile ilgili tüyolar verirken kadın giyiminin inceliklerini paylaştı. Baysal, "Her ten, her saç rengiyle uyumlu değildir. Boyunuz kısaysa, boyuna çizgili ya da desenleri yukarıdan aşağıya inen tasarımları tercih etmelisiniz" dedi.


Dünya podyumlarında ismi duyulmaya başlayan Güler Baysal, Türk kadınları için giyim tüyoları verdi. Öncelikle herkesin vücudunu tanıması gerektiğini söyleyen Baysal, "Türk kadınının genelde 30'undan sonra ya kalçası ya da karın kısmı genişlemeye başlıyor. Saç rengine önem verilmiyor. Oysa her ten, her saç rengiyle uyumlu değildir, buna dikkat edilmeli. Sırf marka diye, stil olacak diye, bir başkasının üzerinde gördükleri giysileri kendilerine yakışmadığı halde giyiyorlar, bu yanlış. Boyunuz kısaysa, boyuna çizgili ya da desenleri yukarıdan aşağıya inen tasarımları tercih etmelisiniz" şeklinde konuştu.


"Asıl önemli olan gözü rahatsız etmeyecek şekilde giyinmek"


Kadınların vücudunun üst tarafı büyükse, alt kısmını da o oranda büyüterek dengelemek gerektiğinin altını çizen Baysal, "Bunun için bol bir ceket giyilebilir ya da bele kemer bağlanabilir. Asıl önemli olan gözü rahatsız etmeyecek şekilde giyinmek. Bunun için de her şeyin orantılı olmasına dikkat etmek gerekir. Bacak boyunuz kısaysa düşük bel pantolonları tercih etmelisiniz" dedi.


"İspanyol paça herkese yakışmaz"


İspanyol paçanın çok sevildiğini ama herkese yakışmadığını belirten ünlü modacı, "Garip görünümlü insanlar ortaya çıkıyor. Eğer bacak boyunuz kısaysa, İspanyol paçanın diz hizasında açılan bir kesime sahip olmasına dikkat edin. Bu sizi daha uzun gösterecektir. Skinny dediğimiz tarzda yani ince-uzun bir bacak yapınız varsa, geniş paçaları değil boru paça pantolonları tercih edin" ifadelerini kullandı.


Kısa boylu kadınlar için etek boyu ya diz altına uzanan ya da uzun giysiler


Güler Baysal, kısa boylu kadınların hiçbir şekilde paçası fırfırlı, çok geniş ya da boyu ayak bileğinde biten pantolonları, boyu tam dizde, ayak bileğinde biten elbiseleri kullanmaması gerektiğini kaydederek, "Onlar için en uygunu etek boyu ya diz altına uzanan ya da uzun giysiler olacaktır" dedi. - İSTANBUL

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 09:13 Kaynak: İHA
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