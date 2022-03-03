Modacı Hakan Akkaya'nın tasarımlarını kadın hükümlüler üretti - Son Dakika

Kadın hükümlülerin, modacı Hakan Akkaya'nın önderliğinde oluşturduğu tasarımlar, Başarılı İş Kadınları Platformunca (BİKAP) düzenlenen "Kadınlar Günü Alışveriş Şenliği"nde satışa sunuldu.

JW Marriot Otel'deki etkinlikte sergilenen ürünler arasında Hakan Akkaya imzalı kıyafetler, çanta ve kemerlerle takılar, el sanatları ürünleri, parfüm ve kolonyalar yer aldı.

Stantları, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy'un da aralarında bulunduğu birçok kişi ziyaret etti.

Adalet Bakanlığı İşyurtları Kurumunca hayata geçirilen proje kapsamında modacı Akkaya'nın hazırladığı tasarımlar, Türkiye'nin farklı yerlerindeki ceza infaz kurumundaki iş atölyelerinde üretildi.

Ürünlerin satışından elde edilecek gelir, hükümlülere aktarılacak.

"Herkes hayatta ikinci bir şansa sahip olmalı"

Hakan Akkaya, AA muhabirine, proje kapsamında iş atölyesi olmayan cezaevlerine atölye kurduklarını belirterek, "Çok heyecan verici bir proje. Çünkü herkesin hayatta ikinci bir şansa sahip olması gerektiğine inanıyorum." dedi.

İnsanları daha doğru bir yola sevk etmenin önemine dikkati çeken Akkaya, projenin gelişerek süreceğini söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'un eşi Pervin Ersoy da projeyi çok önemli bulduğunu vurgulayarak, "Çok da güzel bir destek olmuş. Hakan Akkaya'ya da çok teşekkürler. Ne kadar güzel ürünler üretmişler." ifadelerini kullandı.

Projede yer alan herkese teşekkürlerini sunan Ersoy, "Kadınların iş hayatındaki gücünü her zaman önemsiyorum. Kendi ekonomilerini yaratmanın onları çok daha güçlü kıldığını düşünüyorum. Bizler birbirimizi destekleyerek iyi şeyler başarabiliriz." diye konuştu.

BİKAP Kurucusu Bilge Kuru da bu yıl 5'incisini düzenledikleri "alışveriş şenlikleri"nde her yıl bir STK'ye destek olduklarını söyledi.

Kuru, "Bu sene de Adalet Çalışanları Birliği Eğitim Kültür ve Sanat Derneğine destek oluyoruz. Mahkum kadınlarımızın yaptıkları sanatsal eserleri, tekstil ürünlerini burada sergiliyoruz." dedi.