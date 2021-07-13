Üye Girişi
Modacı kadınlar off-road pistlerinin tozunu attırıyorlar - Son Dakika

Modacı kadınlar off-road pistlerinin tozunu attırıyorlar

13.07.2021 11:13

Off-road etkinliğinin yapıldığı alan Seçil Kırca ile röportaj Elif Elfida Yılmaz ile röportaj Seçil Kırca ve Elif Elfida Yılmaz'ın off-road yapması Ödül töreni Modacı kadınlar off-road pistlerinin tozunu attırıyor Türkiye çapında düzenlenen çok sayıda off-road etkinliğine katılan modacı...

Off-road etkinliğinin yapıldığı alan

Seçil Kırca ile röportaj

Elif Elfida Yılmaz ile röportaj

Seçil Kırca ve Elif Elfida Yılmaz'ın off-road yapması

Ödül töreni Modacı kadınlar off-road pistlerinin tozunu attırıyor

Türkiye çapında düzenlenen çok sayıda off-road etkinliğine katılan modacı arkadaşlar Seçil Kırca ve Elif Elfida Yılmaz, pistte verdikleri mücadeleyle bu spora merak salan kadınları cesaretlendiriyor

Seçil Kırca:

"Babamla off-road yarışlarına gitmeye ve seyretmeye başladım. Daha sonra bende de merak uyandırdı ve 3 yıldır yarışlara katılıyorum. Çevreden de güzel tepkiler gelmeye başlayınca daha çok cesaretlendim ve yarışlara daha fazla katılmaya başladım"

Elif Elfida Yılmaz:

"İlk başta endişelendim ve korktum birazcık ama daha sonra eğlenceli bir hal aldı. Devam etmeyi düşünüyorum ve ablamın yanında yardımcı pilot olarak yarışlara katılmaya devam edeceğim"

Yurt içinde yapılan off-road etkinliklerinde direksiyonun başına geçen modacı arkadaşlar Seçil Kırca ve Elif Elfida Yılmaz, pistte verdikleri mücadeleyle bu spora merak salan kadınlara cesaret veriyor.

Babaları sayesinde 10 yıl önce off-road sporuyla tanışan ve yaklaşık 3 yıldır pistlerde mücadele eden Kırca ve Yılmaz, hafta içinde modayla ilgilenirken hafta sonunda pistlerde mücadele ediyor.

Bursa Diriliş Offroad Spor Kulübü üyesi kadın sporcular, yarışlarda aldıkları derecelerle de çevreden olumlu tepkiler alıyor.

Bursa, Düzce, Karabük, Ankara, Bolu ve Zonguldak'ta düzenlenen yerel ve Türkiye şampiyonalarında birincilik ve farklı dereceler alan modacı arkadaşlar, zorlu pistlere meydan okumaya devam ediyor.

"Off-road yapmayı çok seviyorum"

Seçil Kırca, AA muhabirine, pistte yarışırken çok heyecanlandığını, bambaşka bir dünyada olduğunu söyledi.

Off-road sporunun kendisi için bir tutkuya dönüştüğünü vurgulayan Kırca, "10 yıldır off-road ile uğraşıyorum. Babam sayesinde başladım off-roada. Babam motor ustası ve off-road araçlarının bakımları ile ilgileniyor. Babamla off-road yarışlarına gitmeye ve seyretmeye başladım. Daha sonra bende de merak uyandırdı ve 3 yıldır yarışlara katılıyorum. Çevreden de güzel tepkiler gelmeye başlayınca daha çok cesaretlendim ve yarışlara daha fazla katılmaya başladım." dedi.

Kadınların istediği zaman her şeyi başarabileceğini belirten Kırca, katıldığı yarışlarda genellikle hep dereceleri olduğunu anlattı.

Kırca, geçen yıl Düzce'de katıldıkları yarışta 2'nci olduklarını ama genellikle birinciliklerinin bulunduğunu kaydederek, "Off-road yapmayı da çok seviyorum. O piste girdiğim zamanki heyecan ve adrenalinle çok farklı bir dünyada oluyorsunuz. Onu hissettiğiniz zaman off-roadı bırakamıyorsunuz. Ben moda tasarımcısıyım. Hafta sonu arabalarla oynayıp hafta içi dikiş dikiyorum. Kadınlar istediği zaman her şeyi başarabiliyor." diye konuştu.

Kırca'nın hem yardımcı pilotluğunu hem de moda tasarımında yardımcılığını yapan Elif Elfida Yılmaz da "Çok güzel bir deneyim. Benim için hayatıma farklı tecrübeler katıyor. Ablamı yönlendirmem gerekiyordu ayrıca çevreye de hakim olmam lazımdı. İlk başta endişelendim ve korktum birazcık ama daha sonra eğlenceli bir hal aldı. Devam etmeyi düşünüyorum ve ablamın yanında yardımcı pilot olarak yarışlara katılmayı devam edeceğim." diye konuştu.

Modacı kadınlar off-road pistlerinin tozunu attırıyorlar
Modacı kadınlar off-road pistlerinin tozunu attırıyorlar
Modacı kadınlar off-road pistlerinin tozunu attırıyorlar
Modacı kadınlar off-road pistlerinin tozunu attırıyorlar
Modacı kadınlar off-road pistlerinin tozunu attırıyorlar

Zonguldak, Türkiye, Düzce, Kırca, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Modacı kadınlar off-road pistlerinin tozunu attırıyorlar - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Çek kanununda yeni düzenleme! Karşılıksız çek cezalarının infazı durdurulacak 15:02 Çek kanununda yeni düzenleme! Karşılıksız çek cezalarının infazı durdurulacak Yeni diziye başlayan Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk'ün canlı yayında sergilediği samimi haller sevenlerini kızdırdı 14:51 Yeni diziye başlayan Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk'ün canlı yayında sergilediği samimi haller sevenlerini kızdırdı İBB'nin kurban bağışı kampanyasına ilgi yoğun! Bağış miktarı 10 gün içinde 7 milyon liraya ulaştı 14:35 İBB'nin kurban bağışı kampanyasına ilgi yoğun! Bağış miktarı 10 gün içinde 7 milyon liraya ulaştı
Taliban, Türkiye'yi 8 maddeyle tehdit etti: Hangi ülke olursa olsun, Afganistan'da kalan tüm taraflara karşılık vereceğiz 14:08 Taliban, Türkiye'yi 8 maddeyle tehdit etti: Hangi ülke olursa olsun, Afganistan'da kalan tüm taraflara karşılık vereceğiz Anne yüreği o haberi kaldırmadı! Oğlunun karakolda olduğunu öğrenince karakola koşan kadın, karşıdan karşıya geçmek isterken can verdi 13:09 Anne yüreği o haberi kaldırmadı! Oğlunun karakolda olduğunu öğrenince karakola koşan kadın, karşıdan karşıya geçmek isterken can verdi Düğünleri pandemi rötarına takılmıştı! Berkay Hardal ve Dilan Telkök çifti sonunda düğün yaptı 12:40 Düğünleri pandemi rötarına takılmıştı! Berkay Hardal ve Dilan Telkök çifti sonunda düğün yaptı
Son Dakika: Delta varyantında 3 kat artış! Türkiye'de 36 ilde 750 kişide tespit edildi 12:17 Son Dakika: Delta varyantında 3 kat artış! Türkiye'de 36 ilde 750 kişide tespit edildi Büyükşenler cinayetindeki sır perdesi aralanıyor! Çiftin kızları ve oğlunun da aralarında olduğu 24 kişi için gözaltı kararı çıktı 11:44 Büyükşenler cinayetindeki sır perdesi aralanıyor! Çiftin kızları ve oğlunun da aralarında olduğu 24 kişi için gözaltı kararı çıktı

Son Dakika Haberleri
15:07 Son Dakika! Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher ekibindeki bir polis memurunun silahlı saldırısında hayatını kaybetti
15:02 Çek kanununda yeni düzenleme! Karşılıksız çek cezalarının infazı durdurulacak
14:51 24 yıllık hasret sona erdi! Kaçırılan oğluna kavuşan baba: Artık mutlu olabilirim
14:50 Yeni diziye başlayan Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk'ün canlı yayında sergilediği samimi haller sevenlerini kızdırdı
14:45 Galatasaray'dan dev transfer! Yıldız futbolcu için anlaşma sağlandı
14:34 İBB'nin kurban bağışı kampanyasına ilgi yoğun! Bağış miktarı 10 gün içinde 7 milyon liraya ulaştı
14:10 Mahkemeye çıkan Tosuncuk'un ifadesi ortaya çıktı: Param yok ama el konulan mal varlıklarımla mağdurların zararını gidereceğim
14:07 Taliban, Türkiye'yi 8 maddeyle tehdit etti: Hangi ülke olursa olsun, Afganistan'da kalan tüm taraflara karşılık vereceğiz
13:11 Bakan Koca'dan "Zorunlu aşı" açıklaması: Şuan için gündemimizde yok
12:39 Düğünleri pandemi rötarına takılmıştı! Berkay Hardal ve Dilan Telkök çifti sonunda düğün yaptı
Son Dakika! Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher ekibindeki bir polis memurunun silahlı saldırısında hayatını kaybetti Son Dakika! Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher ekibindeki bir polis memurunun silahlı saldırısında hayatını kaybetti         
15:08
24 yıllık hasret sona erdi! Kaçırılan oğluna kavuşan baba: Artık mutlu olabilirim 24 yıllık hasret sona erdi! Kaçırılan oğluna kavuşan baba: Artık mutlu olabilirim         
14:51
Galatasaray'dan dev transfer! Yıldız futbolcu için anlaşma sağlandı Galatasaray'dan dev transfer! Yıldız futbolcu için anlaşma sağlandı         
14:46
Mahkemeye çıkan Tosuncuk'un ifadesi ortaya çıktı: Param yok ama el konulan mal varlıklarımla mağdurların zararını gidereceğim Mahkemeye çıkan Tosuncuk'un ifadesi ortaya çıktı: Param yok ama el konulan mal varlıklarımla mağdurların zararını gidereceğim         
14:10
Göllere bırakılan Japon balıkları herkesin korkulu rüyası oldu! Balıklarla başa çıkamayan yetkililer çareyi sosyal medyada buldu Göllere bırakılan Japon balıkları herkesin korkulu rüyası oldu! Balıklarla başa çıkamayan yetkililer çareyi sosyal medyada buldu         
13:44
Tatil hayaliyle yola çıktığı askerlik arkadaşını uyuşturucuya kurban verdi! Tatil hayaliyle yola çıktığı askerlik arkadaşını uyuşturucuya kurban verdi!         
13:02
Instagram'da canlı yayın yapıyordu! Ünlü rapçi bir anda kanlar içerisinde kaldı Instagram'da canlı yayın yapıyordu! Ünlü rapçi bir anda kanlar içerisinde kaldı         
12:26
MHP'nin oy oranının düştüğünü belirten anketçilere Devlet Bahçeli'den tepki: Hanyayı da Konya'yı da gösterelim MHP'nin oy oranının düştüğünü belirten anketçilere Devlet Bahçeli'den tepki: Hanyayı da Konya'yı da gösterelim         
12:03
Fuhuş çetesi çökertildi! Gizli alfabeleri çözüldü, her şey ortaya çıktı Fuhuş çetesi çökertildi! Gizli alfabeleri çözüldü, her şey ortaya çıktı         
11:21
Kasapta vahşi cinayet! Afgan genç Kasapta vahşi cinayet! Afgan genç "Kokuyorsun" dediği iş arkadaşı tarafından bıçaklandı         
11:02
Baldıza taciz iddiası düğünde kaos yarattı! Halayı bırakıp kavgaya tutuştular Baldıza taciz iddiası düğünde kaos yarattı! Halayı bırakıp kavgaya tutuştular         
09:57
Park görevlisi ABD'yi karıştırdı! Cadde ortasında önce idrarını yaptı, sonra mastürbasyon Park görevlisi ABD'yi karıştırdı! Cadde ortasında önce idrarını yaptı, sonra mastürbasyon         
09:55
Korkunç kazada, 34 kişi can verdi! Yakınları kimlik tespiti için uzun kuyruklar oluşturdu Korkunç kazada, 34 kişi can verdi! Yakınları kimlik tespiti için uzun kuyruklar oluşturdu         
09:49
Dengesini kaybedip gölete düştü! Talihsiz kadının cansız bedeni çocuklarının göz yaşları eşliğinde çıkartıldı Dengesini kaybedip gölete düştü! Talihsiz kadının cansız bedeni çocuklarının göz yaşları eşliğinde çıkartıldı         
09:35
Restorasyon için suyu çekilen gölden otomobil çıktı, ekipler şaşkına döndü Restorasyon için suyu çekilen gölden otomobil çıktı, ekipler şaşkına döndü         
09:01
Arka Sıradakiler'in Özge'si Sevda Dalgıç'ın inanılmaz değişimi! Düzgün fiziğiyle beğeni topladı Arka Sıradakiler'in Özge'si Sevda Dalgıç'ın inanılmaz değişimi! Düzgün fiziğiyle beğeni topladı         
00:07
3 gün zorlama hapis yatan Aygün Aydın, Hakan Sabancı'ya küfürler yağdırdı: Beni hamile bırakırken iyiydi 3 gün zorlama hapis yatan Aygün Aydın, Hakan Sabancı'ya küfürler yağdırdı: Beni hamile bırakırken iyiydi         
20:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2021 15:14:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Modacı kadınlar off-road pistlerinin tozunu attırıyorlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement