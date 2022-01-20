Modacı Miralay, yeni yılın kış modasına uygun kombin önerilerinde bulundu - Son Dakika

Modacı ve kadın girişimci Betül Miralay, yeni yılın kış modasına uygun kombin sırlarını açıkladı.

Modacı ve kadın girişimci Betül Miralay, yeni yılın kış modasına uygun kombinle ilgili tüyo verdi. Bu yıl daha çok bol paça kombinlerin ev sahipliğini yaptığını kaydeden Miralay, vücut şekline göre giyinmenin önemli olduğunu vurguladı. Miralay, "Moda sürekli değişim içerisinde olsa da aslında yıllar önce çok tutulan bir parçayı ya da önceki sezonda çok sevilen bir tarzı yeni koleksiyonlarda görebiliyoruz. Bu yılın kış modası için de aynı şeyi söylemek mümkün. Bu sezon kombinlerimizde ilkbahardan ve yazdan esintilere rastlıyoruz. Bol pantolonlar, vücudu sarıp sarmalayan geniş paltolar ve trençkotlar günlük kombinler için vazgeçilmez seçimler arasında yerini alıyor. İlkbahardan bu yana kendini bu sezona da taşıyan crop bluzlar, bol pantolonlar ve trençkotlarla bir araya getirilince gün şıklığını yakalamayı başarıyor. Diğer bir seçimimiz ise triko takımlar olarak karşımıza çıkıyor. Turuncu ve yeşilin çok güzel tonlarıyla bize sunulan bu ürünler altına giyilen spor ayakkabılar ve yandan takılan küçük çantalar ile modanın en güzel trendleri arasında yerini alıyor. Bütün bunlara ek olarak, neredeyse iki yıl önce hayatımıza giren pandemi sürecinin de modanın akışını biraz değiştirdiğini belirtmem gerek. Sık sık girilen karantina dönemlerinin bizi ev rahatlığına alıştırdığı bir gerçek. Bundan dolayı normalde resmi kıyafet tercihlerinde çokça görmeye alışkın olduğumuz kumaş blazer ceketler artık sadece eteklerin üzerinde değil, eşofmanlarında üzerinde yerlerini alıyor. Blazer ceketler, eşofmanlar ve spor ayakkabılar bir araya gelerek hoş bir günlük kombin ortaya çıkarıyor. Ayrıca bu yılın gözdeleri arasında ceket, yelek ve pantolondan oluşan üç parçalı takımlarda yerini alıyor. Elbiselerde yazın etkilerini taşıyan floral desenlere sıkça rastlıyoruz. Gece şıklığını yakalarken ayrıca zebra desenlere, saten kumaşlara ya da sade pastel tonlara oldukça yer veriliyor. Bu kışın bir diğer hoş ve mutlaka herkesin dolabında yerini alması gereken önemli bir parçası ise blazer ceket görünümlü pançolar oluyor. Ayrıca ister büzmeli olsun ister rengarenk olsun büstiyerleri de pantolonlar ve eteklerle rahatça kullanabiliyoruz" dedi. - DİYARBAKIR