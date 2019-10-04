Son Dakika Haberleri: Modacı Pınar Bent Beyrut Fashion Week 'te
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Modacı Pınar Bent Beyrut Fashion Week 'te

2 saat önce

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlenecek olan ve dünyanın en önemli moda haftalarından gösterilen Beyrut Fashion Week kapsamında yapılacak olan etkinliğe, dünyanın önde gelen tasarımcıları katılacak.

Modacı Pınar Bent Beyrut Fashion Week 'te, System.String[]

8-10 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek olan programda, İzmirli modacı Pınar Bent'te yerini alarak bir defile düzenleyecek.

Beyrut'ta düzenlenecek olan moda haftası, dünyanın önde gelen tasarımcılarını ağırlayacak. Türkiye'den de programa, İzmirli tasarımcı Pınar Bent katılacak. Yaptığı defilelerle dikkatleri üzerine çeken Pınar Bent, moda haftası etkinliğinde görkemli bir defile yapacak. Pınar Bent, büyük bir etkinlikte Türkiye'yi temsil etmekten dolayı gurur duyduğunu ifade ederek, yaptığı tasarımları yüzde yüz yerli ve milli malzemelerden oluşturduğunu söyledi. Bent, "Hali hazırda Orta Doğu ve Avrupa'da birçok ülkeye yerli ve milli malzemelerden ürettiğimiz tasarımlarımızı gönderiyoruz. Amacımız; tüm dünyada ülkemizi ve Pınar Bent markasını ön plana çıkartmak" dedi.

Önümüzdeki sene için trend olacak tasarımları Beyrut Moda Haftasında görücüye çıkartacaklarını söyleyen Bent, "Moda sektöründe bütün dünyanın gözü bu defilede olacak.Yüzde yüz yerli ve milli modellerimizle Ülkemizi ve markamızı en iyi şekilde temsil edeceğiz" şeklinde konuştu.

Türkiye, Beyrut, Moda, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 10:26 Kaynak: Bültenler
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