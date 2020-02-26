Modacı Yıldırım Mayruk, Barbaros Şansal'ın havalimanında darbedilmesi davasında tanıklık yapacak - Son Dakika

Moda tasarımcısı Yıldırım Mayruk'un, modacı Barbaros Şansal'ın, 3 yıl önce Atatürk Havalimanı apronunda darbedilmesine ilişkin 13 sanığın yargılandığı davada tanık olarak dinlenilmesine karar verildi.

Bakırköy 26. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, müşteki Barbaros Şansal ve tarafların avukatları katıldı.

Duruşmada tanık olarak dinlenilen K.H.S, olay tarihinde Atatürk Havalimanı'nda gece nöbetinde polis memuru olarak görev yaptığını ifade ederek, "Apronda görevliydim. Güvenlik şubeden gelenlerin müştekiyi uçaktan alacakları, bizim de onlara eşlik etmemiz söylendi. 20-25 dakika bekledik, uçak iniş yaptı. Yer hizmeti yapan görevliler, uçağın iniş yaptığı yerde beklemeye başladı. Müşteki merdivenlerden inerken kalabalık bir grup toplandı. Kalabalık ile müşteki arasında arbede yaşandı. Müştekiye vurmaya çalışanlara engel olmaya gayret ettim. Müştekiye küfür edildiğini duydum." diye konuştu.

Tanık O.F.D, o dönemde Atatürk Havalimanı Suç Önleme Büro Amirliğinde görev yaptığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Olay günü güvenlik şube tarafından amirlerime müştekinin mevcutlu alınacağı söylendi. KKTC'den gelen uçağın apronuna gittik. Bir anda uçağın önü kalabalıklaştı. Müşteki merdivenlerden inmeye başladıktan sonra kalabalık merdivenlere doğru bağırıp çağırarak gitmeye çalıştı. Ben kollarımı açarak engellemeye çalıştım. Kalabalığın içerisinden bazıları müştekiye hakaret içeren sözler söylüyordu. Müşteki merdivenlerden aşağıya indikten sonra sağ taraftan uzaklaşmaya çalıştı. Yanında güvenlik şubeden sivil polisler vardı. Müştekiye vuranları görmedim."

Kabin memuru olarak görev yapan diğer tanıklar da uçağın KKTC'den kalkışı esnasında bazı yolcuların müştekiyle sözlü tartışma yaşadığını belirterek, aprondaki kavgayı görmediklerini söyledi.

Mahkeme, Şansal ile aynı uçakta yolculuk eden moda tasarımcısı Yıldırım Mayruk'un tanık olarak dinlenilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki Barbaros Şansal hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı kararı verildiği, Şansal'ın 2 Ocak 2017'de KKTC'den THY'ye ait uçakla 22.50 sıralarında Atatürk Havalimanı'na getirildiği anlatılıyor.

İddianamede, Şansal'ın uçaktan indirilerek ekip otosuna bindirileceği esnada havalimanında yer hizmeti sağlayan şirketin personeli tarafından darbedildiği, ayrıca Şansal'a tehdit ve hakaret içerikli sözler söylendiği, Şansal'ın şikayetçi olduğu kaydediliyor.

Müştekiyi darbettikleri, hakaret ve tehdit içerikli sözler söyledikleri tespit edilen sanıkların üzerilerine atılı suçlamayı kabul etmedikleri aktarılan iddianamede, müştekinin alınan Adli Tıp Kurumu raporunda, yaralanmasının basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde olduğu ve uzlaştırma raporuna göre tarafların uzlaşmadıklarının görüldüğü bildiriliyor.

İddianamede, sanıklar A.Ç, B.Ş, B.Y, E.E, F.Ş.Y, G.U, M.T, M.S, O.Y, S.Ö, S.T, Y.B, Y.G'nin "basit yaralama", "hakaret" ve "tehdit" suçlarından 1 yıldan 5 yıl dörder aya kadar hapis cezasına çarptırılmaları isteniyor.