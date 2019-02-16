Modacı Zeynep Kartal'ın Suriyeli Sığınmacı Kadınlarla Hazırladığı Tasarımlar Londra Moda Haftası'nda
20 dakika önce
Gülseli KENARLI-İstanbul DHAModacı Zeynep Kartal'ın Suriyeli sığınmacı kadınlarla hazırladığı tasarımlar Londra Moda Haftası çerçevesinde düzenlenen özel bir etkinlikte sergilenecek.
Gülseli KENARLI- İstanbul
DHA
Modacı Zeynep Kartal
'ın Suriyeli sığınmacı kadınlarla hazırladığı tasarımlar Londra
Moda Haftası çerçevesinde düzenlenen özel bir etkinlikte sergilenecek.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın desteğiyle Modacı Zeynep Kartal'ın, Türkiye
'de yaşayan Suriyeli sığınmacı kadınlarla beraber yaptığı tasarımlar, Londra Moda Haftası çerçevesinde düzenlenen özel bir etkinlikte, bu akşam Londra saati ile 20.00'de Londra Presentation Studio'da tanıtılacak. Türkiye Cumhuriyeti
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın desteğiyle, moda tasarımcısı Zeynep Kartal ile savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeli kadınlar İstanbul'daki konfeksiyon atölyelerinde bir araya gelerek, Londra Moda Haftasında sergilenmek üzere yeni tasarımlar hazırladı. Eserler dünyada ilk kez Londra Moda Haftasında uluslararası moda severlerin beğenisine sunulacak.
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 10:27 Kaynak: DHA
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