Modacı Zeynep Kartal'ın Suriyeli Sığınmacı Kadınlarla Hazırladığı Tasarımlar Londra Moda Haftası'nda

Gülseli KENARLI-İstanbul DHAModacı Zeynep Kartal'ın Suriyeli sığınmacı kadınlarla hazırladığı tasarımlar Londra Moda Haftası çerçevesinde düzenlenen özel bir etkinlikte sergilenecek.

Gülseli KENARLI-İstanbul DHA



Modacı Zeynep Kartal'ın Suriyeli sığınmacı kadınlarla hazırladığı tasarımlar Londra Moda Haftası çerçevesinde düzenlenen özel bir etkinlikte sergilenecek.



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın desteğiyle Modacı Zeynep Kartal'ın, Türkiye'de yaşayan Suriyeli sığınmacı kadınlarla beraber yaptığı tasarımlar, Londra Moda Haftası çerçevesinde düzenlenen özel bir etkinlikte, bu akşam Londra saati ile 20.00'de Londra Presentation Studio'da tanıtılacak. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın desteğiyle, moda tasarımcısı Zeynep Kartal ile savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeli kadınlar İstanbul'daki konfeksiyon atölyelerinde bir araya gelerek, Londra Moda Haftasında sergilenmek üzere yeni tasarımlar hazırladı. Eserler dünyada ilk kez Londra Moda Haftasında uluslararası moda severlerin beğenisine sunulacak.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

KKTC'de Yakalanan 2 FETÖ Üyesi Türkiye'ye İade Edildi

Yılmaz Vural'ın, İYİ Partiden Belediye Başkan Aday Olacağı İddia Edildi

Hollanda'da Irkçı Parti Liderinden Skandal Öneri: Türklerin Oy Vermesi Yasaklansın

Ege'de Korkutan Deprem! Artçılar da Kaydedildi