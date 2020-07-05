Modacıdan vücut tipine uygun giyinme önerileri - Son Dakika

Modacıdan vücut tipine uygun giyinme önerileri

Modacı Mehmet Sait Dalmış, vücut tipine uygun giyinme konusunda önerilerde bulundu.

Modacı Mehmet Sait Dalmış, vücut tipine uygun giyinme konusunda önerilerde bulundu.

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Laleto Tekstil modacısı Mehmet Sait Dalmış, vücut tipine uygun giyinmenin püf noktalarını açıkladı. Her kadının farklı fiziksel özelliklerinin bulunduğuna dikkat çeken Dalmış, bu noktada vücut tipine uygun giyinmeyen kadınların kendilerinin çirkin olduğunu düşündüğünü ifade etti. Dalmış, "Bu şekilde düşünmek son derece yanlış. Her kadın, vücudunu tanıdığı takdirde güzel giyinmenin ve şık olmanın tadını çıkarabilir. İnce belli kadınların armut vücut tipine sahip olduğu biliniyor. Bu vücut tipindeki kadınların vücutlarının üst bölümleri daha küçük olmakla beraber alt kısmı ise geniştir. Bu bağlamda armut vücut tipine sahip kadınların odak noktası vücutlarının üst bölümü olmalı. Desenli bluzlar, bu özelliklere sahip kadınlar için en doğru seçenektir. Ayrıca üzerlerine oturan tişörtler ve balıkçı yaka kazakların da ideal giyim parçaları olduğunu söylemek gerekir. A kesim veya çan kalıp eteklerin de armut vücut tipine sahip kadınların feminen bel bölgelerinin ortaya çıkarılması noktasında doğru tercih olacağını ifade etmek gerekir" dedi.


"Uzun bacaklı kadınlar giydikleri her şeyi kendilerine yakıştırabilir"


Uzun bacaklı kadınların istedikleri takdirde çok güzel giyinebileceğini aktaran Dalmış, "Giydikleri her şeyi kendilerine yakıştırabilirler. Kalçalarına doğru bollaşan ceket ve gömlekler ile uzun eteklerin bu özellikteki kadınlar için doğru tercih olacağını söyleyebiliriz. Bunun yanı sıra, oversize gömlekler de uzun bacaklı kadınların üzerinde çok şık duracaktır. Genişleyen etek ve pantolonların yanı sıra düşük kemerlerin de bu kadınlar için doğru seçim olacağını atlamamak gerekir. Göğüs kafesleri geniş olan kadınlar ise dikdörtgen vücut şekline sahip olmalarıyla tanınıyorlar. Üst ve alt bedenlerinin eşit olmasını ciddi bir avantaj olarak kullanabilirler. Bu özelliklere sahip kadınlar için korseli üstlerin çok doğru bir tercih olacağını söylemek gerekir. Kısa etekler ve uzun ceketlerin beraber kullanılması da mantıklı bir seçim olacaktır" diye konuştu. - İSTANBUL

Mehmet Sait, Magazin, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 09:45 Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Modacıdan vücut tipine uygun giyinme önerileri - Son Dakika Magazin
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