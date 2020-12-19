Modafen: 2-0

STAT: Minareli Çavuş Spor Tesisleri

HAKEMLER: Sinan Özcan (xx), Kerem Kalkan (xx), Arda Anıl Yavruoğlu (xx)

Misli.com 3'üncü Lig 4'üncü Grup'taki 14'üncü hafta mücadelesinde Bursa Yıldırımspor, sahasında Modafen'i ikinci yarıda Mehmet Kalkan ve Hüseyin Çelik ile bulduğu gollerle 2-0 yendi. Bu sonucun ardından Bursa Yıldırımspor, puanını 23'e çıkararak zirve yarışını sürdürdü.

Hızlı başlayan Bursa Yıldırımspor, 11'inci dakikada gole yaklaştı. Kerem Az'ın sağ kanattan yaptığı ortada Hüseyin Atalay'ın kafa vuruşu sonrası top, uzak kale direğinin yanından auta çıktı.47'nci dakikada Doğacan Diker'in ceza yayının gerisinden yaptığı sert vuruşta top üstten az farkla auta çıktı.İkinci yarıya etkili başlayan Bursa Yıldırımspor, üst üste köşe vuruşlarının ardından golü buldu. 57'nci dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşu sonrası savunmadan desteğe gelen Mehmet Kalkan, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-0.58'inci dakikada Bursa Yıldırımspor'un ikinci golü geldi. Bu kez sağ kanattan yapılan orta sonrası Hüseyin Çelik yaptığı kafa vuruşuyla topu filelerle buluşturdu: 2-0.

Karşılaşmanın kalan bölümlerinde oyunu tutan ev sahibi, maçı 2-0 önde tamamladı.