Modanın başkenti Milano için gezi rehberi!

Dünya çapında modanın başkenti olarak bilinen Milano, bir milyonu aşan nüfusu ile İtalya'nın kuzeyindeki Lombardiya Bölgesi'nde yer almaktadır. Görkemli tarihi yapıların, modern binalar ile harmanlandığı Milano, bu bakımdan Avrupa'nın geleneksel şehirlerinden ayrılmaktadır. Geçmişinin MÖ 600 yıllarına dayandığı kent, tarihi boyunca sanat, mimari ve endüstri alanlarında öncü olmuştur.

Bu bağlamda Milano, İtalyan Rönesansı'nın mimarlarından biri olarak kabul edilmektedir. Gezip görülebilecek pek çok tarihi yapıya ev sahipliği yapan Milano, özellikle sanat galerileri ile ünlüdür. Şehrin otantik sokaklarında unutulmaz deneyimler yaşamak ve geçmişine dair izleri keşfetmek isteyenleri Milano'da pek çok farklı destinasyon beklemektedir.

Modanın kalbi Milano'da gezilecek popüler yerler

Milano, sahip olduğu görkemli geçmişinin günümüze yansımasını sunan birçok esere ev sahipliği yapmaktadır. Bu açıdan Milano gezilerine, şehrin tarihi açıdan önemli destinasyonlarından başlamak en doğru seçenek olacaktır. Milano gezi rehberi kesinlikle şehrin ünlü meydanı Piazza Del Duomo ile başlamaktadır.

Gün boyunca kalabalık olan meydan, adını İtalya'nın en büyük kiliselerinden olan Duomo di Milano'dan almaktadır. Gotik mimariye sahip olan Duomo di Milano'nun 1386 yılında yapımına başlanmış; ancak tamamlanması tam 519 sene sürmüştür.

Milano'nun moda ve alışveriş konusunda dünya öncüsü olduğunu adeta ispatlar nitelikte olan Galleria Vittorio Emanuele II, 1865 ile 1877 yılları arasında yapılmıştır. Dünyanın en eski alışveriş merkezlerinden olan yapının içerisinde günümüzde hizmet veren birçok ünlü marka ve butik mağaza bulunmaktadır.

o bölgesinde bulunan Sforzesco Şatosu, sanatın ve tarihin iç içe olduğu destinasyonlardan biridir. 15. yüzyılda inşa edilen şato, günümüzde Milano'da birçok farklı alanda hizmet veren müzelere ev sahipliği yapmaktadır. Şatoya bağlı Rocchetta ve Ducal yapılarında yer alan müzelerde Antik Çağ Sanatları, Müzik Aletleri, Mısır Arkeolojisi bölümlerinin yanı sıra pek çok resim galerisi bulunmaktadır.

Şehirde müze gezilerine devam etmek isteyenler için Triennale di Milano, Museo Poldi Pezzoli ve Teatro alla Scala gibi seçenekler bulunmaktadır. Sergi ve kültür etkinlikleri için Milano'da eskiden kraliyet sarayı olarak faaliyet gösteren Palazzo Reale tercih edilebilmektedir.

Şehrin doğasını keşfetmek isteyenler, ortalama 5 bin metrekarelik yeşil alandan oluşan Orto Botanico di Brera'yı ziyaret edebilmektedir. Milano Üniversitesi'ne bağlı bir arazi üzerinde yer alan park, rengarenk çiçekleri ve uzun yürüyüş yollarıyla şehrin kalabalığından uzaklaşmak için keyifli bir alternatif olarak değerlendirilebilmektedir.

Milano'da mutlaka tadına bakılması gereken lezzetler

Milano, sanat ve moda konusunda her ne kadar öncü olsa da kendine has mutfağı ile de ünü tüm dünyaya yayılmış bir şehirdir. İtalyan mutfağı denilince akla ilk gelenlerden olan pizza ve makarna dışında Milano'da özellikle gurmelere hitap eden pek çok seçenek bulunmaktadır. Milano'nun en meşhur yemeği risotto alla milanese, pirinç, safran ve ilik kullanılarak yapılan eşsiz bir lezzettir. Şehirdeki neredeyse tüm restoranlarda servis edilen bu yemeğin yanında genellikle şarap ve et suyu ile marine edilen osso buco önerilmektedir.

Kırmızı et sevenler için Milano'da denenmesi gereken lezzetler arasında cotoletta alla milanese öne çıkmaktadır. Yeni tatlar keşfetmek isteyenler için önerilen Milano'ya özgü ana yemekler arasında ise cassoeula ve minestrone alla milanese bulunmaktadır. Milano'nun ünlü tatlılarından tiramisu, panettone ve pandoro da yemeklerin sonunda lezzet patlaması yaşamak isteyenlere tavsiye edilen seçeneklerdendir.

Milano'nun eğlenceli gece hayatı

Milano'da gece hayatı kapsamında birçok bar, restoran ve gece kulübü hizmet vermektedir. Hafif müzik eşliğinde keyifli sohbetler edilebilen mekanların yanı sıra sabahın ilk ışıklarına dek dans edilebilen işletmelerin hizmet verdiği Milano'da eğlence hayatı saat 19.00 civarında başlamaktadır. Bu saatlerde aperatif lezzetlerin sunulduğu mekanlar tercih edilirken, 10.00 itibariyle gece kulüpleri misafirlerini kabul etmeye başlamaktadır.

Milano'da eğlence mekanları şehir merkezindeki alternatiflerin yanı sıra Via Paolo Lomazzo ve Corso Como bölgelerinde yer almaktadır. La Chiesetta, Moscow Mule Bar, Lab Milano Cocktail Bar ve Bobino Club, Milano'da gece hayatına yön veren mekanlar arasında gösterilmektedir.